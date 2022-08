Voici ce qu’il faut attendre de l’événement Apple de septembre 2022

Samsung vient de dévoiler une pléthore de nouveaux appareils pliables, et il est temps de nous concentrer davantage sur les prochains produits Apple qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Apple a finalement confirmé la date de l’événement de lancement de l’iPhone 14.

Contrairement à l’année dernière, la société invite une poignée de personnes à un événement en personne au Steve Jobs Theater de Cupertino, et le reste du monde pourra regarder l’événement de lancement en direct sur le site Web de la société, l’application Apple TV ou la chaîne YouTube officielle de la société. Les passionnés et les fans doivent noter le 7 septembre 2022 sur leur calendrier, car le géant de la technologie révélera la prochaine génération d’iPhone et quelques autres produits lors de l’événement Far Out.

Cette fois, l’invitation à l’événement semble légèrement différente puisqu’elle semble présenter le contour du logo Apple avec des galaxies de différentes formes et tailles. À la lumière de cela, le populaire YouTuber Marques Brownlee pense que le thème de l’événement sera l’astrophotographie. À l’occasion de Far Out, Apple devrait révéler la gamme d’iPhone 14, dont tout le monde parle sur Internet, en particulier les modèles Pro, dont le design pourrait être considérablement modifié.

Si les innombrables rumeurs et rendus qui circulent sur Internet sont vrais, ce pourrait être la première fois qu’Apple sort un iPhone sans encoche. En outre, nous pourrions également voir quelques nouveaux modèles d’Apple Watch. La société travaillerait également sur un nouveau modèle d’AirPods Pro et sur deux iPad. Toutefois, il ne fait aucun doute qu’Apple gardera certains produits pour les annoncer lors de l’événement prévu en octobre.

La gamme d’iPhone 14 pourrait comporter quatre modèles

Par le passé, les événements de septembre d’Apple étaient entièrement consacrés aux nouveaux iPhone, et il n’y a aucune raison de penser qu’il n’en sera pas de même cette année. Lors du Far Out, nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile la série des iPhone 14, qui comprendra probablement l’iPhone 14 standard, une nouvelle variante qui remplace le modèle iPhone mini appelé iPhone 14 Max, et deux variantes premium — l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Selon diverses fuites et rumeurs, Apple prévoit de creuser l’écart entre les modèles non Pro et Pro en termes de design, de performances et de fonctionnalités. Alors que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seraient équipés du chipset qui a propulsé l’iPhone de l’année dernière (le A15 Bionic), l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieraient de performances accrues grâce à un nouveau chipset, très probablement le A16 Bionic.

En outre, les modèles Pro pourraient également être livrés avec un poinçon et une trou en forme de pilule respectivement pour loger la caméra frontale et la technologie Face ID. Apple aurait également équipé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max d’une caméra arrière de 48 mégapixels qui permettra à l’appareil d’enregistrer des vidéos 8K et de prendre des photos encore plus détaillées.

Bien que les modèles non Pro ne bénéficient pas d’une amélioration significative de la caméra, les quatre modèles d’iPhone seraient dotés d’une caméra frontale avec autofocus.

iOS 16 : le prochain système d’exploitation pour les iPhone

En même temps que les nouveaux iPhone, Apple devrait révéler iOS 16, la prochaine génération de son système d’exploitation pour l’iPhone. Pour rappel, iOS 16 a été annoncé plus tôt cette année lors de la WWDC 2022. Depuis lors, il est disponible en version bêta pour les développeurs et, à ce jour, Apple a publié 7 itérations. À l’approche de sa sortie publique, la société aurait finalisé la version initiale d’iOS 16 qui sera mise à disposition des utilisateurs d’iPhone et aurait commencé à travailler sur iOS 16.1.

iOS 16 sera une mise à niveau significative pour les utilisateurs d’iPhone, car il apporte certaines fonctionnalités qui manquaient au smartphone depuis le début. Comme mentionné sur la page preview officielle, iOS 16 sera livré avec plusieurs fonctionnalités liées à la personnalisation de l’écran de verrouillage, y compris des fonds d’écran uniques, des widgets de date et d’heure, et différentes options pour les polices, les couleurs et d’autres éléments. Les modèles d’iPhone éligibles bénéficieront également de la photothèque partagée iCloud (via Apple).

Apple Messages bénéficiera également d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de modifier leurs messages jusqu’à 15 minutes après les avoir envoyés, et d’annuler tout message jusqu’à deux minutes après l’avoir envoyé. Apple Mail et Safari bénéficieront également de nouvelles fonctionnalités telles que les corrections de recherche intelligentes et les groupes d’onglets partagés. Les personnes qui achètent le nouvel iPhone peuvent s’attendre à ce que leur appareil soit livré avec iOS 16 préinstallé. Toutefois, iPadOS 16 pourrait ne pas être présent lors de l’événement de lancement de septembre.

Nouvelles Apple Watch et AirPods Pro

Apple pourrait lancer un total de trois nouvelles smartwatches lors de l’événement Far Out. Tout d’abord, nous pourrions voir l’Apple Watch Series 8, qui devrait ressembler à l’Apple Watch Series 7, mais qui pourrait être équipée du capteur de température corporelle évoqué à de multiples reprises, ce qui débloquerait de nouvelles fonctions de surveillance de la santé.

Les rapports suggèrent que l’Apple Watch Series 8 sera livrée avec la puce S8 dont les spécifications et les performances sont analogues à celles de la puce S7. Avec l’Apple Watch Series 8, nous pourrions voir une nouvelle version de l’Apple Watch SE. La nouvelle Apple Watch SE pourrait être équipée d’un nouveau chipset dans son bon vieux châssis. Enfin, l’entreprise pourrait sortir une nouvelle variante extrême avec le plus grand écran et le matériau le plus robuste de toutes les Apple Watch. Le modèle dont on parle visera les athlètes ou les utilisateurs qui travaillent dans des conditions environnementales sévères.

Apple travaillerait sur la deuxième génération des AirPods Pro initialement sortis en 2019. Selon de présumés rendus, le nouvel AirPods Pro dispose de haut-parleurs sur l’étui de charge qui aident les utilisateurs à le retrouver lorsqu’il est perdu. En outre, l’appareil pourrait également présenter une meilleure annulation du bruit et une meilleure qualité sonore.

Apple pourrait également dévoiler de nouveaux iPad

Apple a probablement quelques iPad en préparation, dont l’iPad (10e génération) et un nouvel iPad Pro. L’iPad 10 sera le successeur de l’iPad de 9e génération, relativement abordable mais performant, lancé l’année dernière. Les rapports suggèrent qu’Apple prévoit de rafraîchir l’appareil avec son chipset A14 Bionic qui équipe la gamme d’iPhone 12 lancée en 2020. Bien que cela se traduise par de meilleures performances, les rumeurs suggèrent également que le prochain modèle d’iPad de base pourrait être doté d’un port de charge USB-C, ce qui en ferait le dernier iPad à dire adieu au connecteur Lightning. En outre, l’iPad d’entrée de gamme pourrait également bénéficier d’un nouvel écran Retina.

En outre, l’iPad Pro M2 pourrait également faire ses débuts lors de l’événement. Cependant, certaines rumeurs suggèrent qu’Apple organisera un autre événement de lancement en octobre, au cours duquel elle pourrait présenter les nouveaux MacBook. Maintenant, il y a une bonne chance qu’Apple garde les iPad pour l’événement de lancement d’octobre également, mais on ne peut pas le confirmer.

Qu’Apple lance l’iPad ou non, l’événement de lancement de septembre intitulé Far Out vaudra la peine d’être observé, car il révélera l’appareil de référence auquel tous les fleurons sortis en 2023 seront comparés.