L’augmentation de prix de l’iPhone 14 Pro pourrait être liée aux évolutions de la caméra

Outre le capteur de la caméra principale de l’iPhone 14 Pro, Apple devrait mettre à niveau la caméra ultra-large des modèles Pro, affirme l’analyste Ming-Chi Kuo, et cette fois, il donne les spécifications exactes. Grâce à Kuo, et à ses sources dans la chaîne d’approvisionnement, nous savons maintenant qu’Apple prépare un véritable coup de fouet pour ses fans de la gamme Pro.

Au lieu du capteur actuel de la caméra ultra-large de 12 mégapixels avec des pixels de 1 micron, Apple équipera les modèles iPhone 14 Pro d’un capteur dont les pixels sont 40 % plus grands, ce qui permettra de recueillir beaucoup plus de photons dans le même scénario de faible luminosité que ses prédécesseurs, l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Si l’on ajoute à cela le quadruplement de la résolution de la caméra principale de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui passe à 48 mégapixels, et la possibilité d’introduire des capacités de capture vidéo 8K qui exigent un capteur d’au moins 32 mégapixels, Apple va différencier les modèles Pro de manière assez significative. Les mises à niveau des caméras à téléobjectif sont attendues pour 2023, date à laquelle l’iPhone 15 Pro Max devrait être équipé d’un zoom 6x pour une caméra périscope et d’un grossissement supérieur à 3x, pour changer.

我預測兩款 iPhone 14 Pro 的超廣角相機將升級到 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro的1.0µm)。 CIS (影像感測器)、VCM (音圈馬達)、CCM (相機模組) 在此次升級中單價漲幅較大,分別為70%、45%與40%左右,其他零部件漲價幅度有限。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022

Ming-Chi Kuo a même énuméré les fournisseurs de composants qui ont remporté les commandes de mise à niveau de l’appareil photo ultra-large d’Apple – Sony pour le capteur, Minebea et Largan pour le moniteur à bobine mobile, et LG pour l’emballage du module de l’appareil photo – mais il a prévenu qu’ils factureraient beaucoup plus cette année.

Outre le capteur principal de 48 mégapixels, beaucoup plus cher, Apple devra débourser 70 % de plus pour le nouveau capteur de caméra ultra-large de Sony, 45 % pour les moniteurs à bobine mobile de Largan et Minebea, et 40 % de plus pour l’emballage de la caméra de LG, ce qui augmentera considérablement le prix de l’ensemble de la caméra.

100 dollars de plus

Cette augmentation drastique du prix des pièces dans la chaîne d’approvisionnement des caméras de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max peut expliquer pourquoi Apple a choisi de facturer 100 dollars de plus pour les modèles iPhone 14 Pro, comblant ainsi l’écart de prix de départ avec des smartphones comme le Galaxy S22 Ultra de Samsung.

Cependant, ils possèdent des objectifs zoom périscopiques, donc il reste à voir si les fans d’iPhone seront prêts à payer un prix plus élevé pour le dernier et le meilleur d’Apple lorsque l’iPhone 14 Pro Max commencera à être livré le 16 septembre ou aux alentours. Apple a parié qu’ils le feront et aurait commandé plus de modèles d’iPhone 14 Pro Max et 14 Pro qu’elle n’a commandé d’assemblage des versions moins chères de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, donc nous verrons qui aura raison cette fois-ci – le marché ou Apple.

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max bénéficiera toutefois d’autres améliorations que ses petits frères moins performants n’auront pas, comme un nouveau processeur A16 Bionic et un meilleur ratio écran/châssis grâce à des changements radicaux du design frontal, en raison du concept d’écran poinçonné adopté par Apple.