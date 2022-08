Lancement de la série iPhone 14 le 7 septembre : tout ce que nous savons à ce jour

C’est officiel : l’événement « Far Out » d’Apple aura lieu le mercredi 7 septembre à 19 heures, heure de Paris, au cours duquel Apple révélera de nouveaux produits. La série d’iPhone 14 sera probablement la principale attraction, mais Apple pourrait également annoncer l’Apple Watch Series 8 et de nouveaux modèles d’iPad.

De nombreuses fuites, rumeurs et informations sur la série iPhone 14 sont apparues en ligne au cours des derniers mois. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à l’iPhone 14, y compris sa date de sortie prévue, son prix, son design et ses spécifications, ici en un seul endroit.

Je mettrais également cet article à jour en permanence jusqu’à la date de lancement, alors n’hésitez pas à le consulter et à vous tenir au courant de toutes les dernières nouvelles concernant Apple.

iPhone 14 : modèles et tailles

Apple devrait présenter quatre modèles d’iPhone 14 lors de l’événement de septembre. Nous nous attendons à voir un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Il convient de noter qu’il n’y aura pas d’iPhone 14 mini de 5,4 pouces cette année.

La série d’iPhone mini n’a tout simplement pas fonctionné pour Apple, les ventes de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 13 mini ayant été plutôt décevantes. Il semble que la société ait maintenant décidé de laisser tomber la variante de 5,4 pouces et de lancer les prochains modèles d’iPhone dans deux configurations d’écran, 6,1 pouces et 6,7 pouces, uniquement. Le 14 Max de 6,7 pouces offrirait une expérience iPhone grand écran sans le prix élevé du modèle Pro.

iPhone 14 – 6,1 pouces

iPhone 14 Max – 6,7 pouces

iPhone 14 Pro – 6,1 pouces

iPhone 14 Pro Max — 6,7 pouces

iPhone 14 : design

Le design serait l’un des domaines dans lesquels l’iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficierait d’améliorations significatives. Apple se débarrasserait de l’encoche sur les modèles iPhone 14 Pro et livrerait les smartphones avec une découpe en forme de « pilule et poinçon » sur le dessus. L’analyste Ross Young croit qu’une découpe en forme de pilule logerait la caméra infrarouge Face ID et la caméra frontale, tandis que la découpe circulaire logerait un projecteur de points Face ID.

D’un autre côté, les deux modèles de base de l’iPhone 14 ne bénéficieront probablement pas du nouveau design et conserveront une perspective analogue à celle de l’iPhone 13 actuellement disponible. Une autre mise à niveau qui restera probablement exclusive aux modèles Pro est l’utilisation d’un nouveau (et plus résistant) châssis en titane. Les modèles non Pro devraient être équipés du même châssis en aluminium que la dernière génération.

Des fuites de schémas d’iPhone 14 Pro et Pro Max ont également révélé que ces appareils seront légèrement plus épais que les modèles iPhone 13 Pro, grâce à une batterie plus grande. Ils présenteront également des bosses plus proéminentes à l’arrière de la caméra — pour faire de la place au nouveau capteur de 48 mégapixels de la caméra principale.

En ce qui concerne les couleurs, les précédents rapports suggèrent que l’iPhone 14 sera disponible en vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge, tandis que l’iPhone 14 Pro sera disponible en vert, violet, argent, or et graphite. Si les rapports s’avèrent être vrais, ce sera la première fois qu’un modèle Pro d’iPhone sera disponible en couleur violette.

iPhone 14 : écran

L’iPhone 13 Pro est le premier iPhone à disposer d’un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz. En théorie, Apple devrait introduire cette fonctionnalité sur l’ensemble de la gamme d’iPhone cette année, comme elle l’a fait avec tant de fonctionnalités par le passé. Cependant, il semble que ce ne sera pas le cas, et que les iPhone de base s’en tiendront à l’écran LTPS 60 Hz.

En revanche, les modèles Pro continueront à utiliser la technologie d’affichage ProMotion à 120 Hz. Récemment, Ross Young a rapporté qu’Apple utilisera probablement des écrans LTPO fabriqués par Samsung pour les iPhone 14 Pro et Pro Max. Les écrans LTPO, comme nous le savons tous, sont capables de descendre à un taux de rafraîchissement de 1 Hz, ce qui permet d’utiliser des fonctions telles que le mode Always-on Display.

À propos de ce mode, Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté que la nouvelle fonctionnalité ferait finalement son apparition sur les iPhone de modèle Pro cette année. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait fonctionner de manière analogue à l’Apple Watch, en tirant parti de l’écran à taux de rafraîchissement élevé qui pourrait la rendre plus efficace, car l’écran pourrait être réglé sur un taux de rafraîchissement faible (1-10 Hz) lorsqu’il n’est pas utilisé pour économiser la batterie.

En outre, la quatrième version bêta d’iOS 16 comprenait de nouveaux fonds d’écran prenant en charge le mode « Sommeil ». Le déclenchement de ce mode affichait une version beaucoup plus sombre du fond d’écran, ce qui laisse supposer qu’Apple prévoit d’ajouter le nouveau mode « always-on » à la série d’iPhone 14.

iPhone 14 : caméras

Apple utilise un capteur de 12 mégapixels sur ses iPhone depuis un certain temps maintenant. Bien que ce soit toujours le cas pour les modèles de base de l’iPhone 14 et 14 Max (désolé, pas de nouveau capteur photo sur les modèles moins chers), certains rapports suggèrent qu’Apple dotera les modèles iPhone 14 Pro d’un nouveau capteur principal de 48 mégapixels.

Alors qu’Apple continuera à réduire les images à 12 mégapixels, l’utilisation du capteur de 48 mégapixels signifie que les images des nouveaux modèles Pro d’iPhone seront beaucoup plus nettes. Kuo affirme également que le capteur de 48 mégapixels pourrait permettre à l’iPhone de prendre en charge la vidéo 8 K. Il y a également des rumeurs selon lesquelles Apple mettra à niveau le capteur du téléobjectif actuel, qui passera d’un objectif à 6 éléments à un objectif à 7 éléments, afin d’améliorer les images de portraits.

Contrairement au capteur de 48 mégapixels, qui sera exclusif aux modèles Pro, tous les modèles de l’iPhone 14 devraient être équipés d’une meilleure caméra frontale avec une ouverture plus large (f/1,9) et des capacités d’autofocus améliorées. L’ouverture plus large permettrait de qui permettrait de prendre des photos plus nettes et plus précises et d’améliorer la profondeur de champ.

iPhone 14 : spécifications

Chaque année, Apple lance de nouveaux iPhone avec une puce de série A mise à jour. Cependant, cette année, il semble que seuls les modèles Pro recevront le nouveau chipset A16 Bionic. Les iPhone 14 et 14 Max non Pro resteront probablement équipés de la même puce A15 Bionic que les iPhone de l’année dernière. Cependant, Ming-Chi Kuo rapporte que la puce A16 ne sera qu’une mise à niveau mineure par rapport à la puce A15. Elle sera construite sur la même architecture de processus de nœud de 5 nm que la dernière génération, limitant les améliorations.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

En outre, Kuo prédit que tous les nouveaux modèles seront livrés avec 6 Go de RAM, ce qu’Apple n’annonce généralement pas pour ses smartphones. C’est la première fois que les modèles de base seront livrés avec les mêmes 6 Go de mémoire vive (bien que légèrement plus lente) que les modèles Pro. Dans l’ensemble, il s’agirait d’une mise à niveau pour les iPhone d’entrée de gamme.

iPhone 14 : prix

iPhone 14 : 799 dollars

iPhone 14 Max : 899 dollars

iPhone 14 Pro : 1 099 dollars

iPhone 14 Pro Max : 1 199 dollars

L’inflation mondiale et la hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement ont fait augmenter le prix de la plupart des choses ces derniers mois, et le cas de l’iPhone 14 semble être similaire. Dan Ives, analyste chez Wedbush, pense que le prix de tous les modèles d’iPhone 14 pourrait augmenter de 100 dollars, tandis que Ming-Chi Kuo prévoit que le prix de vente moyen des seuls modèles d’iPhone 14 Pro augmentera d’environ 10 à 15 %.

iPhone 14 : date de sortie

Apple a annoncé qu’elle organiserait un événement spécial le 7 septembre à 19 heures, heure de Paris, pour annoncer officiellement la nouvelle gamme d’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Pro. Apple annonce l’événement avec le slogan suivant : « Far out ».

Cet événement en personne aura lieu dans le Steve Jobs Theater sur le campus de l’Apple Park, à Cupertino, en Californie, et sera suivi par des représentants des médias et des invités sélectionnés. Comme pour les précédents événements Apple, cet événement sera diffusé en direct sur YouTube et sur le site Web Apple Event.

Ceci conclut notre tour d’horizon de la série iPhone 14.