La dernière barre de son Dolby Atmos de Sony est une passerelle vers un son spatial à 360°

Sony a lancé la HT-A3000, sa toute dernière barre de son Dolby Atmos/DTS-X dans la série A, qui comprend actuellement la HT-A5000 à 1 000 euros, la HT-A7000 à 1 390 euros et la HT-A9 à 1 999 euros. Avec un prix de 699 euros seulement, la HT-A3000 3.1 canaux est l’option la plus abordable de la gamme. Elle sera commercialisée à partir de septembre 2022.

La HT-A3000 partage de nombreuses caractéristiques avec ses grandes sœurs plus onéreuses, notamment AirPlay, Chromecast et la compatibilité avec les enceintes connectées Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que la possibilité de se connecter aux Smart TV Bravia XR de Sony, qui peuvent être utilisées comme un canal central étendu pour un son plus immersif et des dialogues plus réalistes.

Il dispose également d’une belle variété d’options de mise à niveau. Vous pouvez choisir parmi deux caissons de basses sans fil (490 euros pour le SA-SW3 et 790 euros pour le SA-SW5) et deux modèles de surround sans fil (499 euros pour le SA-RS3S et 799 euros pour le SA-RS5). Si vous utilisez la HT-A3000 avec l’une de ces enceintes surround, elle vous offre la possibilité de régler les enceintes avec la technologie Sony 360 Spatial Sound Mapping, qui utilise des microphones dans la barre de son pour coordonner automatiquement le son des enceintes avec la disposition de votre pièce pour un effet 3D plus convaincant.

Sous le capot, la HT-A3000 utilise trois haut-parleurs pleine gamme et deux caissons de basse intégrés pour une puissance totale de 250 watts. Malheureusement, le prix réduit de la barre de son a entraîné quelques concessions par rapport au reste de la gamme A-Series. La plus importante d’entre elles est l’absence de haut-parleurs ascendants sur la A3000.

Cela signifie que si vous utilisez la barre de son seule, les effets surround et de hauteur d’une bande-son Dolby Atmos ou DTS : X seront virtualisés, ce qui est rarement aussi convaincant que lorsque des enceintes discrètes font le travail. Et bien qu’il soit doté de la technologie DSEE Extreme de Sony pour améliorer le son des fichiers audio numériques compressés, il n’a pas le classement audio haute résolution des autres modèles de la série A.

La bonne nouvelle est que si vous optez pour les surround sans fil SA-RS5, ils disposent de haut-parleurs intégrés, ce qui porte le système combiné à une configuration 5.1.2 canaux. D’un autre côté, cela signifie également que vous avez maintenant investi plus de 1 000 euros et que vous n’avez toujours pas de caisson de basses dédié.

En termes de ports, la HT-A3000 dispose d’une entrée/sortie HDMI ARC/eARC (la sortie est utilisée pour les menus à l’écran), d’une entrée optique, d’un port USB pour la lecture audio à partir d’un périphérique de stockage et d’une sortie 3,5 mm dédiée à la fonction d’extension du canal central de Sony. Une connexion Bluetooth prenant en charge le codec LDAC de Sony est également disponible. Elle peut être utilisée pour diffuser de la musique depuis un smartphone vers la barre de son, ou pour diffuser le son de la barre de son vers un casque sans fil compatible. La barre de son est également livrée avec sa propre télécommande dédiée.

La HT-A5000 disponible

Sony confirme la disponibilité européenne de sa barre de son HT-A5000 Sony confirme également la disponibilité européenne de sa barre de son très attendue, la HT-A5000. Dotée de ses 5.1.2 canaux, la HT-A5000 fait entrer le frisson du cinéma à la maison grâce aux formats Dolby Atmos et DTS:X, et aux technologies audio renommées de Sony comme la Vertical Surround Engine et la S-Force PRO Front Surround. La HT–A5000 est également équipée de la technologie 360 Spatial Sound Mapping de Sony, apportant la nouvelle dimension du son ambiophonique à votre espace de vie. La configuration 360 Spatial Sound est accessible lors de la connexion de la barre de son aux enceintes arrière SA-RS3S ou aux nouvelles enceintes arrière sans fil SA-RS5.

Le modèle HT-A5000 sera proposé au prix d’environ 999 € et commercialisé à partir de septembre 2022.