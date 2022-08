Avec le Vivo X Fold S, le Galaxy Z Fold 4 aura de la concurrence le mois prochain

Le rythme de lancement de nouveaux smartphones pliables s’est intensifié. Samsung n’est pas la seule marque qui a prévu de sortir des smartphones pliables cette année. Xiaomi a lancé le MIX Fold 2 juste un jour après le lancement du Galaxy Z Fold 4, et OnePlus, OPPO et Vivo devraient lancer de nouveaux smartphones pliables dans les mois à venir. Plus particulièrement, Vivo apportera une version rafraîchie du Vivo X Fold qui a fait ses débuts plus tôt cette année en Chine.

Une nouvelle rumeur de la populaire source Digital Chat Station sur le réseau social chinois, Weibo, affirme que Vivo va lancer une version légèrement améliorée du Vivo X Fold le mois prochain. Il pourrait être nommé Vivo X Fold S, et il sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le même chipset qui équipe le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

L’appareil sera également livré avec une batterie légèrement plus grande, soit 4 700 mAh contre 4 600 mAh pour le X Fold, et une charge plus rapide de 80W contre 66 W pour le X Fold.

Le reste des spécifications du smartphone, notamment les écrans, le stockage, la RAM et les caméras, devraient être analogues à celles du Vivo X Fold. Si c’est le cas, le prochain smartphone pliable de Vivo pourrait disposer d’un écran de couverture OLED de 6,53 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, il pourrait avoir un écran OLED de 8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Vivo X Fold S pourrait être équipé de caméras premium, avec une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 48 mégapixels, une caméra téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et une caméra téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 5x. Le Vivo X Fold S pourrait comporter une caméra frontale de 16 mégapixels sur l’écran de couverture.

De véritables prouesses sur la photo ?

Les autres caractéristiques du prochain appareil pliable Vivo pourraient inclure des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS, le NFC, un port USB Type-C, une charge sans fil rapide de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W. En comparaison, le Vivo X Fold S semble avoir une configuration de caméra légèrement meilleure, une plus grande batterie et une charge plus rapide.

Cependant, le smartphone sera probablement limité au marché chinois, et jusqu’à ce que Vivo apporte ses smartphones pliables à d’autres pays, Samsung restera probablement un monopole dans le segment.