Voici Duolingo Math, son application de mathématiques tant attendue

Duolingo a dévoilé lors de la conférence annuelle Duocon de la société, sa nouvelle application de mathématiques tant attendue, Duolingo Math, disponible en version bêta.

Duolingo Math, qui fait déjà l’objet d’une liste d’attente pour son test bêta sur les appareils iOS, utilise la même interface de type jeu que son application d’apprentissage des langues tant appréciée pour enseigner et tester des concepts mathématiques de niveau élémentaire tels que la multiplication, la division, les fractions, la géométrie de base et la lecture d’une horloge analogique.

Samantha Siegel, ingénieur logiciel senior chez Duolingo, qui dirige l’équipe à l’origine de l’application, explique qu’il s’agit d’un prolongement naturel de la mission de Duolingo, qui consiste à mettre un enseignement de qualité à la disposition de tous.

Les mathématiques étaient la matière préférée de Siegel pendant son enfance, avec un père professeur de mathématiques et une mère qui a également travaillé comme éducatrice. Elle reconnaît toutefois que beaucoup d’enfants et d’adultes sont anxieux face à cette matière, et l’équipe de Duolingo espère que l’application ludique et amusante pourra les aider à surmonter cette nervosité.

Les futures versions incluront probablement des exercices « d’entraînement cérébral » destinés aux adultes (et l’application actuelle pourrait certainement être utile à toute personne de tout âge qui n’a jamais réussi à maîtriser, par exemple, les fractions).

C’est loin d’être le premier outil numérique destiné à aider les enfants à étudier les mathématiques. Mais, Siegel indique que Duolingo travaille avec des éducateurs, dont un expert en apprentissage des mathématiques, pour concevoir l’application, qui jusqu’à présent met l’accent sur une compréhension visuelle et conceptuelle du sujet.

Pas encore de plan pour monétiser l’application

Les leçons sur la multiplication et la division utilisent des illustrations pour souligner que la multiplication est une addition répétée et que la division est une séparation en ensembles de taille égale. Les chiffres, les angles et les autres éléments des problèmes mathématiques sont générés de manière dynamique, de sorte que les utilisateurs peuvent utiliser l’application à plusieurs reprises et mettre en pratique leurs compétences avec de nouveaux contenus.

En plus de répondre à des questions à choix multiples, les utilisateurs font glisser et déposent des blocs dans des ensembles, construisent des angles avec un rapporteur virtuel et dessinent même des chiffres à la main sur l’écran de leur smartphone ou leur tablette, ce qui, selon Siegel, plaît aux enfants et les aide. L’application réutilise une partie du code de l’outil d’apprentissage des langues de l’entreprise, ainsi que certaines de ses fonctionnalités à succès, comme l’attribution de récompenses pour les séries d’utilisation continue et la présence de mascottes mignonnes et colorées.

La société n’a pas encore élaboré de plan pour monétiser l’application, car elle recueille encore les commentaires des utilisateurs et cherche à confirmer « l’adéquation produit-marché », explique Siegel, mais le lancement post-bêta de l’application sera probablement annoncé plus tard dans l’année.