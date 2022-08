Vous pouvez essayer le transfert d’e-mail de DuckDuckGo qui protège la vie privée

Vous connaissez peut-être DuckDuckGo pour son moteur de recherche axé sur la confidentialité. Cependant, ses créateurs souhaitent diversifier la marque et s’aventurer dans d’autres moyens de protéger la vie privée des utilisateurs en ligne. Si vous souhaitez donner à votre messagerie électronique une protection bien nécessaire, vous pouvez désormais vous procurer votre propre adresse électronique duck.com.

L’année dernière, DuckDuckGo a lancé une version bêta privée d’un nouveau service baptisé « Email Protection ». Bien qu’il semble qu’il ne soit pas encore prêt pour le prime time, la version bêta a été étendue à une version publique et ouverte à laquelle tout le monde peut s’inscrire. La particularité du moteur de recherche DuckDuckGo est que, contrairement à Google, il ne vous suit en aucune façon. Email Protection veut appliquer ce même principe à votre courrier électronique.

Bien que vous puissiez obtenir une adresse électronique duck.com, DuckDuckGo ne propose pas de client de messagerie, et ne vous attendez donc pas à trouver ici un concurrent à part entière de ProtonMail. En revanche, cette adresse électronique fera suivre les e-mails à votre adresse existante. Au cours de ce processus, elle débarrassera ces e-mails de tous les trackers qu’ils peuvent avoir, comme ceux qui prennent note de votre emplacement et du fait que vous avez ouvert un e-mail ou non. S’il y avait des trackers, il vous dira également combien il en a supprimé, et lesquels.

Vous pouvez également obtenir des adresses personnelles et privées. Les adresses personnelles portent le nom de votre choix et peuvent servir d’adresse électronique quotidienne que vous distribuez à tout le monde. Les adresses privées, quant à elles, ont un nom généré de manière aléatoire, qui peut ressembler à [email protected], et peuvent être rapidement désactivées si vous le souhaitez. Elles sont conçues pour les essais de comptes et les formulaires en ligne, par exemple, pour lesquels vous ne souhaitez pas vraiment partager votre adresse électronique réelle.

La nouvelle phase bêta publique comprend également de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit notamment de la protection contre le suivi des liens, qui supprime tous les trackers intégrés dans les liens ajoutés aux e-mails (y compris ceux ajoutés aux images). Elle déploie également une fonction de chiffrement plus intelligente qui convertit tous les liens utilisant une connexion non chiffrée « http : // » en un lien sécurisé « https : // ». Une URL utilisant HTTPS empêche les pirates — ou votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) — de voir comment vous interagissez avec un site Web.

Disponible partout pour tous !

Vous pouvez également répondre aux e-mails directement à partir de votre adresse duck.com, au cas où vous auriez besoin de répondre à quelque chose tout en dissimulant votre adresse e-mail réelle. Vous n’aurez probablement pas à vous soucier de la redirection des e-mails une fois que vous l’aurez configurée, mais si vous avez besoin d’apporter des modifications à votre compte duck.com, vous disposez d’un tableau de bord très pratique pour le faire.

Vous êtes satisfait ? Vous pouvez essayer la version bêta ouverte en installant l’extension DuckDuckGo dans votre navigateur (Chrome, Firefox, Edge), ou en installant le DuckDuckGo Privacy Browser (également en version bêta) sur iOS et Android et les Mac.