Voici le Xiaomi MIX Fold 2 et son écran pliable de 8 pouces et le Snapdragon 8+ Gen 1

Le mois d’août est véritablement le mois des smartphones pliables. En l’espace de 3 jours, nous avons vu pas moins de 3 smartphones pliables de premier plan être révélés — les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung, et le Moto Razr 2022 de Motorola. Et tandis que le Z Flip 4 et le Razr 2022 sont occupés à se battre l’un contre l’autre, un silencieux prétendant est sorti de l’ombre pour défier le véritable smartphone pliable de Samsung, le Z Fold.

En effet, Xiaomi vient d’annoncer le MIX Fold 2, le dernier smartphone pliable phare de la société, lors d’un événement en Chine, comme elle l’avait promis. Il est vraiment une merveilleuse pièce de technologie. Le smartphone est doté d’un écran pliable Samsung Eco² OLED LTPO 2.0 de 8,02 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran extérieur est un panneau AMOLED Samsung E5 de 6,56 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge Dolby Vision et HDR10+ sur les deux écrans et dispose d’une protection Gorilla Glass Victus pour l’écran extérieur.

La charnière Micro Waterdrop développée par Xiaomi dispose de diverses technologies de pointe, et le nombre de composants n’est que de 87. Par rapport à d’autres téléphones pliables qui ont une épaisseur d’environ 11 mm et 12 mm, l’épaisseur de la charnière du MIX Fold 2 est de seulement 8,8 mm, le poids est réduit de 35 %, et le taux d’utilisation de l’espace interne est d’environ 20 % supérieur à celui de la plupart des smartphones mobiles pliables, a déclaré la société. Une fois ouvert, il ne fait que 5,4 mm d’épaisseur. Pour information, cela le rend presque 30 % plus fin que le Galaxy Z Fold 4.

Afin d’éliminer les plis sur l’écran, Xiaomi a ajouté une plaque flottante en fibre de carbone d’une seule pièce au niveau de la charnière. Lorsque le smartphone est ouvert, elle soulève le panneau flexible et le verre UTG extérieur pour une finition plus plate. Le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 — actuellement, le SoC le plus puissant de Qualcomm — avec 12 Go de RAM et dispose d’une chambre à vapeur VC, de nitrure de bore et de feuilles de graphite pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Une merveilleuse pièce de technologie

Le smartphone dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur IMX766, d’une caméra ultra grand-angle de 13 MIX et d’une caméra téléobjectif 2X de 8 mégapixels. Il est doté d’un système optique Leica. Il y a une caméra frontale de 20 mégapixels, mais l’écran intérieur n’a pas de caméra.

Le smartphone embarque une batterie d’une capacité 4 500 mAh avec un support pour la charge filaire de 67 W. Étant donné les améliorations du processeur en matière d’efficacité énergétique et de la batterie, le MIX Fold 2 devrait pouvoir vous tenir une journée complète d’utilisation.

Le smartphone fonctionne avec la dernière version de l’interface utilisateur personnalisée de Xiaomi (MIUI Fold 13) sur la dernière version d’Android (Android 12).

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Fold 2 est proposé dans les coloris noir et or, au prix de 8 999 yuans (environ 1 300 euros) pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 9 999 yuans (environ 1 440 euros) pour 12 Go + 512 Go et le modèle haut de gamme 12 Go + 1 To coûte 11 999 yuans (environ 1 725 euros). Il est disponible à la commande dès aujourd’hui et sera mis en vente en Chine à partir du 16 août.

Aucun détail sur le déploiement mondial pour l’instant.