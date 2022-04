Le Vivo X Fold vient d’être lancé en Chine, et est doté du Snapdragon 8 Gen 1

Après avoir confirmé le lancement de son tout premier smartphone pliable à la fin du mois dernier, Vivo a lancé aujourd’hui le Vivo X Fold en Chine.

Parallèlement, la société a également lancé le Vivo X Note et le Vivo Pad dans son pays d’origine. Jetons un coup d’œil aux principales spécifications et caractéristiques du premier smartphone pliable de la société. Commençons par le Vivo X Fold, le tout premier appareil pliable de Vivo. Avec cela, la société vise à concurrencer les grands acteurs du marché comme Samsung et OPPO, et à offrir un smartphone pliable premium aux clients.

Le Vivo X Fold est doté d’un écran OLED de 6,53 pouces d’une résolution full HD+ à l’extérieur. En dépliant l’appareil, on découvre à l’intérieur un écran Samsung E5 LTPO UTG (Ultra Thin Glass) de 8 pouces d’une résolution 2 K. L’écran de couverture et le panneau pliable prennent tous deux en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir une expérience d’interface utilisateur fluide. Cependant, comme l’écran secondaire prend en charge la technologie LTPO, il peut ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie.

En ce qui concerne les caméras, le Vivo X Fold est livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière, avec des objectifs de marque Zeiss avec un revêtement T-lens. Il dispose d’un capteur principal Samsung GN5 de 50 mégapixels avec un support OIS, d’un objectif ultra-large de 48 mégapixels avec un FOV de 114 degrés, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’une caméra périscope de 5 mégapixels. À l’intérieur, il y a une seule caméra de 32 mégapixels dans l’écran poinçonné de 8 pouces.

Sous le capot, le Vivo X Fold embarque le chipset Snapdragon 8 Gen 1 pour offrir des performances de niveau phare. Le processeur est associé à 12 Go de RAM et à une capacité de stockage UFS 3.1 pouvant atteindre 512 Go. Malheureusement, il n’y a pas d’emplacement micro-SD pour étendre le stockage. Vivo a également amélioré la sécurité de l’appareil en tirant parti de la nouvelle unité SPU de Qualcomm à l’intérieur du processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Il va être très onéreux

L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 600 mAh avec un support de la charge rapide filaire de 66 W et de la charge rapide sans fil de 50 W. De plus, il y a un port USB-C, et un capteur d’empreintes digitales à l’écran avec la technologie 3D Sonic de Qualcomm, ce qui fait du X Fold le premier smartphone pliable à disposer d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran. Il prend également en charge les dernières technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 pour une meilleure connectivité sans fil.

Le Vivo X Fold fonctionne sous Android 12 et est disponible en deux variantes de couleur — Bleu et Noir. Pour ce qui est du prix, la variante de base est proposée à 8 999 CNY (~ 1 300 euros), et le modèle 512 Go est proposé à 9 999 CNY (~ 1 440 euros).

Vivo fait partie de l’empire de la chaîne d’approvisionnement BBK, partageant la propriété avec OPPO, OnePlus et Realme. OPPO a publié son premier smartphone pliable l’année dernière, le Find N, qui était un impressionnant appareil avec des écrans légèrement plus petits que le Vivo X Fold. Ces deux appareils sont exclusifs à la Chine pour le moment.