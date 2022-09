La caméra principale du Galaxy S23 Ultra sera un monstre de 200 mégapixels

Le prochain hybride de la série Note/S de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, devrait se vanter d’une fantastique caméra principale de 200 mégapixels. Samsung a conservé le même nombre de mégapixels de 108 mégapixels pour les trois dernières générations de smartphones haut de gamme de la gamme S, et bien que certains puissent affirmer que l’appareil fournissait plus que suffisamment de mégapixels, cela fait un moment que Samsung a annoncé son capteur de 200 mégapixels et la société sud-coréenne est probablement impatiente de lancer un appareil avec ce capteur.

ETNews rapporte que l’unité Mobile Experience (MX) de Samsung Electronics a dit à son partenaire caméra que le Galaxy S23 Ultra sera équipé d’une caméra principale de 200 mégapixels afin qu’ils commencent à travailler sur les pièces connexes.

Samsung a annoncé l’année dernière sa première caméra de 200 mégapixels pour smartphone, le ISOCELL HP1, et en juin, la société a présenté une autre version de cette caméra, le ISOCELL HP3. Le Moto X30 Pro récemment lancé est le premier smartphone équipé de la HP1 et Xiaomi travaillerait également sur un smartphone avec une caméra de 200 mégapixels.

Si vous vous demandez si Samsung a laissé de côté le numéro de version HP2, ce n’est pas le cas. Apparemment, le ISOCELL HP2 existe mais Samsung l’a réservé pour le Galaxy S23 Ultra et on s’attend à ce qu’il ait des spécifications différentes — et peut-être meilleures — que le HP1 et le HP3.

Le Galaxy S22 Ultra est l’un des meilleurs photophones sur le marché. En plus d’une caméra principale de 108 mégapixels, il possède une caméra ultra-large de 12 mégapixels, un module téléobjectif périscopique de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x. Les rumeurs suggèrent que le Galaxy S23 Ultra reprendra les mêmes spécifications de téléobjectif avec quelques améliorations logicielles et qu’il est peu probable qu’il adopte la caméra frontale sous l’écran du Galaxy Z Fold 4.

Le nombre de mégapixels n’est pas un chiffre important

Grâce aux progrès de la photographie numérique, le nombre de mégapixels n’est plus une mesure aussi importante, ce qui explique pourquoi Apple et Google essaient d’éviter les guerres de mégapixels, mais il continue d’être un argument de vente majeur et, selon le rapport d’aujourd’hui, Samsung mettra en évidence la caméra de 200 mégapixels comme une caractéristique remarquable.

Ce n’est pas comme si les caméras à haute résolution n’avaient pas leurs propres avantages. Plus de mégapixels conduisent à des gains de performance et aident les smartphones à produire des photos détaillées et ETNews affirme que le Galaxy S23 Ultra offrira des photos et des vidéos nettement améliorées.

Le smartphone sera probablement équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, d’un meilleur capteur d’empreintes digitales et sera probablement alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La famille Galaxy S23 sera probablement annoncée au début de l’année prochaine.