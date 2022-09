Google a essuyé la plus grande attaque DDoS jamais réalisée

Google propose une protection adaptative qui analyse les schémas de trafic normaux afin de disposer d’une base de comparaison. Cela a permis une détection précoce et une action rapide pour bloquer l’attaque avant qu’elle ne cause des perturbations.

L’attaque a commencé à 18 h 45, heure française, le 1er juin, et a atteint son apogée en 10 minutes environ, soit 76 % de plus que le record précédemment annoncé. Google indique que Cloud Armor avait déjà détecté l’attaque DDoS et recommandé une règle au client pour bloquer l’attaque , ce qui a bien fonctionné.

Google Cloud Armor protège les applications (couche 7) et les sites Web contre les attaques Internet de ce type en utilisant régulièrement des techniques d’équilibrage de charge qui permettent aux services Web de continuer à fonctionner même face à ces défis. Alors que Cloud Armor affirme pouvoir prendre en charge plus d’un million de requêtes par seconde, il est parvenu cette fois-ci à gérer ce qui serait normalement une charge écrasante de 46 millions.

Google a annoncé qu’il y a eu une tentative massive de mise hors service de l’un de ses clients Cloud Armor , avec un pic de 46 millions de requêtes par seconde. Il s’agit de la plus grande attaque par déni de service distribué de niveau 7 jamais signalée, et l’infrastructure de Google a géré l’augmentation du trafic.