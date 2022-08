Le Moto X30 Pro est le premier smartphone au monde doté d’un capteur photo de 200 mégapixels

Motorola a dévoilé son smartphone phare, le Moto X30 Pro, aux côtés du Razr 2022, en Chine. Comme le titre l’indique déjà, le Moto X30 Pro entrera dans l’histoire comme le premier smartphone à être lancé avec un capteur photo de 200 mégapixels. En outre, il coche toutes les autres cases nécessaires pour offrir une expérience premium, alors regardons d’abord la fiche technique complète.

Commençons par le point fort de ce smartphone, la configuration à trois caméras à l’arrière. Le Moto X30 Pro est équipé d’une caméra primaire de 200 mégapixels, qui est basée sur le capteur Samsung HP1 lancé l’année dernière. Il s’agit d’un capteur 1/1.22″, d’une taille de pixel effective de 2,56 µm, et prend en charge le binning pixel 16-en-1 pour capturer des photos de 12,5 mégapixels. La caméra primaire dispose d’un enregistrement vidéo jusqu’à 8K à 30 fps et d’un support OIS.

Le capteur photo de 200 mégapixels est couplé par deux autres caméras : une caméra ultra-large de 50 mégapixels avec un FOV de 117 degrés et un support macro de 2,5 cm et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels soutenue par le capteur Sony IMX663 et supportant un zoom optique 2x. En outre, vous obtenez un panneau arrière en verre AG velouté avec une protection Gorilla Glass 5.

Pour ce qui est de la face avant, le Moto X30 Pro est équipé d’un écran OLED incurvé de 6,67 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran ici a une résolution de 2400 x 1080 pixels, un taux d’échantillonnage tactile instantané de 1 500 Hz, et la prise en charge de la gamme de couleurs 100 % DCI-P3, et HDR 10+. De plus, il peut aller jusqu’à 1 250 nits en termes de luminosité de pointe, ce qui est génial.

Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales à l’intérieur de l’écran et une caméra frontale de 60 mégapixels placé au centre, à l’avant. Le Moto X30 Pro a du punch en matière de performances, grâce au chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot. La société a inclus un système de refroidissement VC à 11 dimensions avec une zone de refroidissement de 19 371 mm², de sorte que vous pouvez profiter du jeu sur cet appareil sans aucun heurt.

Le chipset est couplé à une mémoire vive LPDDR5 de 12 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 de 512 Go. En outre, le smartphone tire son jus d’une modeste batterie d’une capacité de 4 610 mAh, qui prend en charge la charge filaire de 125 W. Moto affirme que 125 W peut charger le X30 Pro de 0 à 100 % en moins de 19 minutes. En outre, l’appareil prend en charge la charge sans fil rapide de 50 W et la charge sans fil inversée de 10W, ce qui est étonnant.

Prix et disponibilité

Le Moto X30 Pro est proposé à partir de 3 699 CNY (~ 530 euros) en Chine. Voici les prix des trois configurations :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 3 699 CNY (~ 530 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 4 199 CNY (~ 605 euros)

12 Go de RAM + 512 Go de stockage : 4 499 CNY (~ 650 euros)

L’appareil est disponible en deux coloris, à savoir Ink Black et Clear White, et sera mis en vente aujourd’hui en Chine. Il n’y a actuellement aucun mot sur la disponibilité mondiale du Moto X30 Pro.