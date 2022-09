Apple utilisera des puces en 3 nm pour les modèles d’iPhone 16 Pro et iPhone 16 en 2024

Apple utilisera des puces en 3 nm pour les modèles d'iPhone Pro et non Pro en 2024

Apple devrait commencer à recevoir des puces en 3 nm de TSMC plus tard dans l’année, mais elles arrivent trop tard pour être utilisées dans la série d’iPhone 14 a été dévoilé. Et une fois qu’Apple aura commencé à employer des puces 3 nm l’année prochaine, vous ne les trouverez pas à l’intérieur de tous les iPhone avant 2024.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette nomenclature, 3 nm est le dernier nœud de processus utilisé pour produire les puces les plus avancées disponibles à l’heure actuelle. Plus le chiffre est bas, plus le nombre de transistors est élevé dans une puce donnée. Plus il y a de transistors dans une puce, plus elle est puissante et économe en énergie.

Les nouveaux modèles Pro de l’iPhone 14 sont propulsés par la puce A16 Bionic qui est fabriquée par TSMC en utilisant le nœud de processus de 4 nm de ce dernier. Les modèles non Pro réutilisent le A15 Bionic de 5 nm que l’on trouve sous le capot de tous les smartphones de la série d’iPhone 13. Avec 15 milliards de transistors dans chaque puce, le A15 Bionic n’est pas un poids plume. Mais, Apple a toujours utilisé la puce la plus récente pour alimenter tous les nouveaux modèles d’iPhone dès leur sortie.

Alors que de nombreux consommateurs n’ont aucune idée du processeur d’applications (PA) qui alimente leur smartphone, certains peuvent avoir l’impression de se faire arnaquer en payant un prix plus élevé pour un nouveau smartphone équipé d’un chipset vieux d’une génération. Le A15 Bionic est encore suffisamment puissant pour que ceux qui ignorent tout des spécifications de leur iPhone ne remarquent probablement aucun problème.

Étant donné qu’Apple n’utilisera pas de puces en 3 nm dans tous les modèles d’iPhone avant 2024, il y a fort à parier qu’Apple répétera l’expérience l’année prochaine avec les modèles iPhone 16 Pro utilisant des puces A17 Bionic en 3 nm et les modèles non Pro alimentés par l’A16 Bionic en 4 nm.

L’avenir en 3 nm

Même si Apple décide d’intégrer des puces en 3 nm dans les versions Pro et non Pro de l’iPhone 16 en 2024, des versions différentes de ces puces pourraient être utilisées pour différencier les modèles d’iPhone les plus chers des modèles les plus abordables. Il semble qu’il s’agisse d’une stratégie qui est là pour perdurer.

Apple n’est pas le seul concepteur de puces pour lequel TSMC fabrique des puces en 3 nm. D’ici 2024, la plus grande fonderie indépendante du monde devrait produire des puces en 3 nm pour AMD, MediaTek, Qualcomm et d’autres.