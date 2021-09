Samsung annonce un capteur de caméra pour téléphone de 200 mégapixels

Samsung a annoncé aujourd’hui deux nouveaux capteurs, les ISOCELL HP1 et ISOCELL GN5. Le ISOCELL HP1 est le dernier capteur d’image de Samsung et le premier au monde à 200 mégapixels avec des pixels de 0,64μm.

Le ISOCELL HP1 est le premier capteur à ultra-haute résolution dans un petit boîtier pour les smartphones d’aujourd’hui. Samsung affirme que les images traitées par le HP1 restent nettes même lorsqu’elles sont recadrées ou redimensionnées. Il est doté de la nouvelle technologie « ChameleonCell », qui peut modifier la disposition des pixels en fonction de l’environnement : deux par deux, quatre par quatre, seize par seize, etc.

Dans un environnement faiblement éclairé, le HP1 se transforme en un capteur d’image de 12,5 mégapixels avec de grands pixels de 2,56 μm, fusionnant 16 pixels voisins. « Le pixel de 2,56 μm nouvellement formé est capable d’absorber davantage de lumière et d’être plus sensible, produisant des photos plus lumineuses et plus claires en intérieur ou en soirée », explique Samsung.

Dans les environnements très éclairés, le ISOCELL HP1 peut tirer parti de la pleine résolution ultra-haute définition de 200 mégapixels disponibles.

Fait intéressant, le HP1 est capable d’enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde (fps). Le capteur HP1 fusionne quatre pixels voisins pour ramener la résolution à 50 mégapixels ou 8 192 x 6 144 pour prendre des vidéos 8 K.

ISOCELL GN5, un capteur d’image de 1,0μm

Parallèlement à ce capteur d’image phare, Samsung a également annoncé ISOCELL GN5. Selon Samsung, le ISOCELL GN5 est le premier capteur d’image de 1,0μm au monde à intégrer la technologie Dual Pixel Pro. La technologie Dual Pixel Pro, que l’on retrouve également dans d’autres capteurs de la société, est dotée de capacités d’autofocus avancées. Le GN5 place « deux photodiodes, les plus petites du secteur, dans chaque pixel de 1,0μm du capteur, horizontalement ou verticalement, afin de reconnaître les changements de motif dans toutes les directions ». Il est également doté de la technologie de pixels exclusive de Samsung, Front Deep Trench Isolation (FDTI), qui permet à chaque photodiode du Dual Pixel Pro d’absorber et de retenir davantage d’informations lumineuses.

« Samsung a été le pionnier des technologies de pixels ultrafins qui font passer les capteurs d’images haute résolution au niveau supérieur », a déclaré Duckhyun Chang, vice-président exécutif de l’activité capteurs chez Samsung Electronics. « Avec le ISOCELL HP1 qui brise les barrières et le ISOCELL GN5 qui apporte un autofocus ultrarapide, Samsung continuera à mener la tendance des technologies d’imagerie mobile de nouvelle génération ».

Samsung n’a pas dit quand l’un ou l’autre des nouveaux capteurs sera produit en série, mais des échantillons sont actuellement disponibles pour les fabricants de smartphones. Selon de précédentes rumeurs, le Galaxy S22 ne sera pas le bénéficiaire du tout premier capteur photo de 200 mégapixels, qui pourrait plutôt être un téléphone Xiaomi plus tard cette année. D’un autre côté, le Galaxy S22 a fait l’objet d’une fuite indiquant qu’il serait équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, et le ISOCELL GN5 correspond parfaitement à cette description.