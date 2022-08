Répartissez les tâches directement à partir de Google Docs

Au début de la pandémie, Google a également rebaptisé sa suite de productivité, passant de G Suite à Workspace, signe d’une augmentation des investissements au moment où le travail à distance commence à s’imposer. Dans le cadre de ce processus, la société s’est engagée à créer une « expérience utilisateur plus profondément intégrée ». Depuis lors, Google a déployé des centaines de mises à jour pour tenter d’atteindre cet objectif et d’affiner ses services pour l’environnement de travail post-pandémique.

Ces derniers temps, Google a déployé de nombreuses mises à jour de ses services à vocation professionnelle. L’une des plus récentes a été le projet de mettre en place un outil de signature électronique dans Google Docs pour ses utilisateurs professionnels. La marque a expliqué que la fonctionnalité fonctionnerait comme un glisser-déposer, vous permettant d’ajouter des aspects, notamment la signature et la date de signature à un fichier Google Docs.

Le déploiement a commencé le mercredi 17 août, mais il est progressif et pourrait ne toucher les domaines que 15 jours après la publication. D’autres domaines ne devraient pas recevoir la mise à jour avant le 31 août. Ils bénéficieront également d’un déploiement progressif de 15 jours. La mise à jour sera disponible pour tous les clients de Google Workspace, les anciens utilisateurs de G Suite Basic et les clients Business. Notamment, elle n’est pas disponible pour les utilisateurs ayant un compte Google personnel.

Il s’agit d’ un moyen plus facile d’assigner des tâches , car il permet de voir toutes les modifications et mises à jour dans Google Docs. De même, les utilisateurs peuvent se référer aux tâches pour voir les modifications apportées dans cette application.