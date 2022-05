Voici les Honor 70 / Honor 70 Pro et le Honor 70 Pro+ alimenté par la puce Dimensity 9000

Hier, Honor a annoncé un trio de nouveaux smartphones, le Honor 70, le 70 Pro et le 70 Pro+. Commençons par ce dernier modèle, le plus haut de gamme des trois.

Le Honor 70 Pro+ est alimenté par le MediaTek Dimensity 9000 qui est construit par TSMC en utilisant son nœud de processus 4 nm. Le 70 Pro+ et le 70 Pro sont tous deux équipés d’un écran OLED de 6,78 pouces avec un « design quadruple incurvé symétrique ». Le Honor 70 Pro est équipé du MediaTek Dimensity 8000 de 5 nm sous le capot, une puce très performante, mais qui reste un échelon en dessous du Dimensity 9000.

Le 70 Pro+ est équipé de 12 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go de stockage. Le Honor 70, le smartphone d’entrée de la gamme, est propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 778G Plus 5 G. La taille de l’écran de l’appareil est de 6,67 pouces.

Il est intéressant de noter que les trois modèles utilisent le capteur Sony IMX800 54 mégapixels et un capteur ultra-large/macro de 50 mégapixels. Les modèles Pro et Pro+ comprennent un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x (jusqu’à 30x en numérique) et OIS. La caméra frontale poinçonnée sur les appareils Pro est équipée d’un capteur de 50 mégapixels avec un champ de vision large de 100°.

George Zhao, PDG de Honor Device Co, Ltd., a déclaré : « La série Honor 70 permet de faire un grand pas en avant en matière de performances d’imagerie et de vidéo, ce qui est parfait pour la jeune génération qui désire une technologie innovante et des solutions créatives lorsqu’il s’agit de créer du contenu ».

Une grosse charge rapide

La série Honor 70 (c’est-à-dire les trois modèles) peut enregistrer simultanément des vidéos à l’arrière et à l’avant. Et les deux modèles Pro chargeront leurs batteries à 100 W. Ainsi, en seulement 15 minutes, la batterie de 4 500 mAh utilisée sur les 70 Pro et 70 Pro+ se chargera à 60 % de sa capacité. Un total de 30 minutes permettront de recharger complètement la batterie à 100 %.

Les smartphones sont dotés d’un design en forme de diamant sur le dos en verre, assorti à la couleur.

Voici le résumé des spécifications :

Honor 70

Écran incurvé OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 × 1 080 pixels), gamme de couleurs 100 % DCI-P3, 10 bits 10,7 milliards de couleurs HDR 10, luminosité jusqu’à 1 000 nits

Processeur Snapdragon 778G Plus (1 × Cortex-A78 à 2,5 GHz + 3 × Cortex-A78 à 2,4 GHz + 4 × Cortex-A55 à 1,8 GHz, GPU Kryo 670)

8 / 12 Go de RAM avec stockage de 256 Go, 12 Go de RAM avec stockage de 512 Go

Magic UI 6.1 basée sur Android 12

Double SIM (nano + nano)

Capteur IMX800 54 mégapixels 1/1,49″, ouverture f/1,9, flash LED, capteur photo ultra-large 50 mégapixels avec ouverture f/2,2, mode macro, capteur photo de profondeur de 2 mégapixels avec ouverture f/2,4.

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 161,4×73,3×7,91 mm ; Poids : 178 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Batterie 4 800 mAh avec charge rapide SuperCharge 66W

Honor 70 Pro/70 Pro+

Écran incurvé OLED de 6,78 pouces d’une résolution de 2 652 x 1 200 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, gamme de couleurs 100 % DCI-P3, 10 bits 10,7 milliards de couleurs HDR 10, luminosité jusqu’à 1000 nits.

Processeur Honor 70 Pro – MediaTek Dimensity 8000 5 nm/Honor 70 Pro+ Dimensity 9000 4 nm jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Mali-G710 10-core

8 Go/12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage

Magic UI 6.1 basée sur Android 12

Double SIM (nano + nano)

Capteur IMX800 54 mégapixels 1/1.49″, ouverture f/1.9, flash LED, OIS, capteur photo ultra-large de 50 mégapixels avec ouverture f/2.2, mode macro, capteur photo de 8 mégapixels à zoom optique 3x avec ouverture f/2.4, OIS, zoom numérique jusqu’à 30x

Caméra frontale de 50 mégapixels avec ouverture f/2,4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Dimensions : 163,9×74,6×8,18 mm ; Poids : 192 g

Haut-parleurs stéréo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Batterie 4 500 mAh avec une charge rapide SuperCharge 100W

Disponibilité et prix

Le Honor 70 Pro+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 4 299 yuans (équivalent à 600 €). Avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le prix est de 4 599 yuans (équivalent à 640 €). L’appareil est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une livraison à partir du 16 juin.

Le 70 Pro sera disponible dans des modèles avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 3 699 yuans (équivalent à 520 €), avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 3 999 yuans, et avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 4 399 yuans. Le Honor 70 est également disponible en précommande aujourd’hui et sera commercialisé à partir du 7 juin.

La série Honor 70 sera disponible dans ces options de couleur : Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green, Frosted Gold et Icelandic Frost. Gardez à l’esprit que la seule différence entre le Honor 70 Pro et 70 Pro+ est le chipset avec le Dimensity 8000 de 5 nm sur le premier et le Dimensity 9000 de 4 nm sur le second. N’oubliez pas que plus le nœud de processus est bas, plus le nombre de transistors à l’intérieur d’une puce est élevé. C’est pourquoi le Dimensity 9000 est plus puissant et plus économe en énergie que le Dimensity 8000.