Honor prévoit de tenir une conférence à l’IFA 2022 le 2 septembre

Honor est inerte sur le marché mondial depuis un certain temps. En mai 2022, la société a procédé au lancement mondial du Magic 4 Pro. Honor se prépare maintenant pour le lancement mondial de quelques produits le 2 septembre. La société prononcera le discours principal de l’IFA 2022 à 17 heures, heure de Paris.

Honor devrait annoncer de nombreux appareils au cours de l’événement, notamment un smartphone, une tablette, des écouteurs entièrement sans fil, et plus encore, conformément au slogan de la société #HONORConnectedFuture. L’image publiée sur Twitter montre un smartphone au centre, entouré d’autres produits tels que des tablettes, des écouteurs et des ordinateurs portables.

