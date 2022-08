Le OnePlus 10T peut se casser en deux comme le OnePlus 10 Pro

OnePlus a récemment lancé son deuxième flagship de 2022, le OnePlus 10T 5G avec le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, la charge rapide de 150 W, et plus encore. Le smartphone, comme la plupart des smartphones, a subi le fameux test de durabilité JerryRigEverything et a échoué ! Tout comme le OnePlus 10 Pro, le OnePlus 10T 5G s’est brisé en deux parties.

La célèbre chaîne YouTube JerryRigEverything a effectué un test de durabilité sur le OnePlus 10T, qui a pu passer facilement les tests de rayures et de brûlures. Le smartphone a subi des rayures mineures au niveau 6 et des rayures majeures au niveau 7 dans le cadre de l’échelle de dureté de Moh, ce qui est assez standard pour la plupart des smartphones du marché.

Il n’a pas non plus subi de marques permanentes après avoir été soumis à la chaleur du briquet. Vient ensuite le test de pliage et c’est là que l’on s’attend à quelque chose de bon. Si vous vous demandez pourquoi, vous devez savoir qu’en février dernier, le OnePlus 10 Pro a subi le même test et a lamentablement échoué en se cassant en deux.

Des mois plus tard, il est normal de s’attendre à des améliorations avec le OnePlus 10 T.

Cependant, il semble que le smartphone ait suivi les traces de son grand frère. Après avoir exercé une certaine pression, le smartphone s’est fissuré juste en dessous de la caméra arrière et une pression supplémentaire l’a fait se briser en deux à mains nues.

Un vrai problème

Le panneau de verre du smartphone a été retiré pour mettre en évidence ses composants internes. D’ailleurs, le smartphone est composé de plastique et de métal, et le panneau arrière est en verre. Vous pouvez visionner l’intégralité de la vidéo ci-dessous pour constater la déception par vous-même.

Si plier un smartphone avec la plus grande force n’est pas ce qu’un utilisateur normal va faire, le OnePlus 10T succombant à l’acte ne fait que prouver sa faiblesse. En outre, cela soulève également des questions sur la durabilité des smartphones OnePlus. Nul doute que la société va regarder de plus près prochainement.