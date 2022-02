Regardez le OnePlus 10 Pro se casser en deux lors d’un test de durabilité

Le OnePlus 10 Pro est déjà sorti en Chine avec des spécifications exceptionnelles, notamment un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 3 216 x 1 440 pixels, et un ratio 20:9. Sous le capot se trouve le puissant chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 jumelé avec jusqu’à 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage.

La caméra arrière est équipée d’un capteur de 48 mégapixels, et un objectif ultra grand-angle est placé devant un capteur de 50 mégapixels. Le téléobjectif se trouve devant un capteur de caméra de 8 mégapixels, et comprend un zoom optique 3.3 x. La batterie d’une capacité de 5 000 mAh se charge à 80 W avec un chargeur filaire et à 50 W avec un chargeur sans fil.

Bien que tout cela semble très alléchant sur le papier, le résultat d’un test de durabilité sur le OnePlus 10 Pro réalisé par JerryRigEverything pourrait être une déception pour de nombreux consommateurs. Lorsqu’une pression a été appliquée au milieu du OnePlus 10 Pro, celui-ci s’est cassé en deux. Vous pouvez regarder cette atrocité dans la vidéo qui accompagne cet article. Comme on dit, la discrétion est de mise.

Le test de pliage de Nelson n’est pas particulièrement scientifique puisqu’il place simplement ses pouces sur l’arrière de l’appareil et ses doigts sur l’écran avant de pousser fort. S’il reste intact, il le plie alors dans l’autre sens. « Si vous entendez des bruits pendant cette partie de la vidéo, c’est généralement une mauvaise chose », explique le Youtubeur alors qu’il met ses pouces et ses doigts en position avant la grande poussée.

Lorsqu’il appuie fermement, un horrible craquement se fait entendre alors que le verre à l’arrière de l’appareil se fissure en plusieurs endroits. Il retourne ensuite le OnePlus 10 Pro et appuie dans la direction opposée. N’en pouvant plus, il se casse en deux.

Un autre #bendgate ?

Désireux de comprendre pourquoi le smartphone s’est brisé de cette façon, Nelson retire l’arrière de l’appareil brisé pour y regarder de plus près. On apprend qu’il a exercé la plus forte pression à l’extrémité supérieure de la batterie, qui s’aligne avec le bouton de volume pour créer un point faible. Un extérieur métallique « beaucoup plus fin que prévu » semble également avoir affecté l’intégrité structurelle du smartphone.

Zack Nelson a trouvé suspect que OnePlus ait sorti le OnePlus 10 Pro en Chine, mais pas aux États-Unis, ce qui, a-t-il dit, « vous fait vous demander s’il ne se passe pas quelque chose ». À la lumière de ce que Nelson a découvert, il est probable que son intuition était bonne.

Il est intéressant de noter que de nombreux commentaires sur YouTube proviennent de propriétaires de OnePlus qui ont déclaré que la qualité des smartphones de l’entreprise a commencé à se dégrader après le OnePlus 7 Pro. Et non, cela ne compte pas comme le premier smartphone pliable de OnePlus !