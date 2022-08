Xiaomi 13 : une toute nouvelle technologie d’affichage et de bords encore plus fins ?

Maintenant, ce n’est pas seulement un meilleur écran et des bords plus petits que le Xiaomi 13 est censé apporter avec ses débuts. Après tout, le Xiaomi 12 avait déjà un excellent écran à bords incurvés de toute façon.

L’écran AMOLED permet à Xiaomi d’obtenir cet effet de bord incurvé sur les bords droit et gauche de l’écran . Il est également nécessaire si vous voulez obtenir des bords fins, car l’écran doit être plié à cette fin. Un bon exemple est le Nothing Phone (1), qui présente des bords fins uniformes tout autour, grâce à la même technologie d’affichage.

Le Xiaomi 13 serait déjà doté de plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, et la dernière en date à sortir des rumeurs concerne son écran. Bien sûr, étant donné que nous parlons de l’une des parties les plus importantes du smartphone qui régit l’expérience de l’utilisateur, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de Xiaomi.