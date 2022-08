Mettez à jour tous vos appareils Apple pour corriger une faille de sécurité critique

Cette semaine, Apple a publié des mises à jour critiques pour tous les appareils fonctionnant sous iOS, iPadOS et macOS. Ces mises à jour corrigent une faille de sécurité activement exploitée dans le navigateur Web Safari.

L’exploitation permet aux pirates d’exécuter du code arbitraire sur votre iPhone ou iPad si vous rencontrez ce qu’Apple appelle du « contenu Web malicieusement conçu ». C’est encore pire pour les utilisateurs de Mac, où ils peuvent obtenir les privilèges du noyau, ce qui leur donne accès aux niveaux les plus profonds de votre système d’exploitation (CVE-2022-32893, CVE-2022-32894).

Donc, ce que vous devez faire maintenant, c’est fouiller dans les paramètres de l’appareil Apple que vous utilisez et mettre à jour votre système d’exploitation vers iOS 15.61, iPadOS 15.61 ou macOS 12.5.1.

Les utilisateurs d’iOS et d’iPad doivent ouvrir Réglages, appuyer sur Général, puis sur Mise à jour du logiciel. Les utilisateurs de macOS doivent lancer Préférences Système, puis cliquer sur Mise à jour du logiciel.

Selon le site d’assistance d’Apple, la mise à jour est disponible pour l’iPhone 6s et ultérieur, l’iPad Pro (tous les modèles), l’iPad Air 2 et ultérieur, l’iPad 5e génération et ultérieur, l’iPad mini 4 et ultérieur, et l’iPod touch (7e génération). La mise à jour de macOS est disponible pour tous les appareils exécutant le système d’exploitation.

Si vous utilisez un appareil Apple incompatible, vous pouvez envisager une mise à jour dès que possible.