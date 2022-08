Le nouvel iPad d’entrée de gamme serait entré en production de masse

Alors que les ventes de tablettes ont commencé à diminuer à la suite de la pandémie de COVID-19, lorsque tout le monde et sa mère voulaient en acheter une, Apple se prépare à intensifier son jeu. L’iPad domine depuis longtemps le marché des tablettes, mais il semble que la société de Cupertino veuille aller encore plus loin pour consolider sa position en tête de liste.

L’iPad Pro et l’iPad Air sont déjà leaders dans leurs catégories respectives, mais l’iPad d’entrée de gamme d’Apple semble quelque peu laissé pour compte. Avec son design plutôt daté et ses médiocres composants, l’iPad standard ne répond pas aux attentes de nombreux utilisateurs.

Et, ce n’est que naturel. Historiquement, Apple a toujours essayé de maintenir l’écart entre ses appareils bon marché (dans la mesure où l’on peut considérer que tout produit Apple est bon marché) et ses appareils plus haut de gamme. Cette fois-ci, ce fossé semble être destiné à devenir de plus en plus étroit. Mais, c’est pourquoi nous nous attendons également à une augmentation du prix, comme le veut la tradition Apple.

Le nouvel iPad 10e génération est déjà entré en production de masse et les spéculations concernant une refonte majeure ont été pratiquement confirmées.

Cette information a été avancée par le site taïwanais DigiTimes.

Très peu d’information

Cela confirme la crédibilité des rendus publiés au début du mois et présentant le nouveau design. Pour l’instant, il y a peu d’informations sur les autres améliorations que la 10e génération de l’iPad apportera. Il est probable que l’appareil passera à une puce A14, mais c’est à peu près tout ce dont nous sommes certains.

Le calendrier de production s’aligne sur les attentes précédentes pour que l’iPad d’entrée de gamme fasse ses débuts aux côtés de l’iPad Pro lors du dernier événement d’Apple pour 2022, qui devrait avoir lieu quelque part en octobre. Toutefois, pour l’instant du moins, les projecteurs restent braqués sur l’iPhone 14.