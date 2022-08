WhatsApp a maintenant une application native sur Windows qui fonctionne de manière autonome

WhatsApp a de bonnes nouvelles pour ceux qui l’utilisent souvent sur leur PC. Les utilisateurs de Windows ont désormais accès à une nouvelle application WhatsApp qui ne nécessite pas de se connecter à leur smartphone au préalable. Et, une application WhatsApp native pour macOS est également en cours.

WhatsApp existe sur le bureau depuis des années, mais il fallait d’abord se connecter à l’application sur un smartphone. WhatsApp a annoncé une nouvelle mise à jour qui fait enfin de l’application de bureau une option autonome.

La nouvelle application WhatsApp pour Windows, qui est maintenant sortie de la version bêta, est maintenant disponible pour tous les téléchargements depuis le Microsoft Store. L’application a été spécialement conçue pour Windows et sera donc beaucoup plus rapide et plus fiable que la version de bureau de WhatsApp. De plus, on dit qu’elle a une interface plus propre.

Désormais, une fois l’application Windows pour WhatsApp téléchargée, vous devrez relier votre appareil WhatsApp principal une fois en scannant le QR code, une option qui se trouve sous Appareils liés dans les paramètres. Après cela, vous serez en mesure d’envoyer et de recevoir des messages WhatsApp même lorsque votre smartphone est hors ligne. Les discussions seront bien sûr chiffrées de bout en bout.

La société décrit les avantages dans une page de FAQ :

Les utilisateurs de WhatsApp sur ordinateur utilisent notre application de bureau basée sur le web (WhatsApp Desktop) ou notre application sur navigateur (WhatsApp Web). Dans un souci constant d’améliorer l’expérience WhatsApp de nos utilisateurs, nous développons des applications natives pour les systèmes d’exploitation Windows et Mac. Avantages des applications natives : fiabilité et rapidité accrues

conçues et optimisées pour le système d’exploitation de votre ordinateur

continuez à recevoir des notifications et des messages même lorsque votre téléphone est hors ligne

Bientôt une application native macOS

WhatsApp pour macOS sera également lancé prochainement et est en cours de développement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l’essayer dans le cadre du programme bêta de WhatsApp. La version bêta publique de l’application WhatsApp pour macOS, basée sur Catalyst, a été publiée le mois dernier.

Ces mises à jour sont une extension de la fonctionnalité de prise en charge multi-appareils de WhatsApp. Celle-ci vous permet de relier jusqu’à 4 appareils à un seul compte WhatsApp, sans internet ni smartphone.