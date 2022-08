Le lancement des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro approche, ils apparaissent à la FCC

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont fait leur apparition prévue à la FCC sous les numéros de modèle GE2AE, GQML3, GP4BC et GVU6C, dénichés par MySmartPrice.

Cela indique que Google est prêt à les commercialiser peu de temps après la reprise de l’école, et surtout peu de temps après le lancement de la série d’iPhone 14 d’Apple. Pour rappel, le Pixel 6 est apparu sous le nom de GR1YH, tandis que le Pixel 6 Pro portait le numéro de modèle GF5KQ.

Si l’histoire se répète, Google sortira les smartphones après que la série d’iPhone 14 fasse les gros titres à la mi-septembre, et la dernière date qui a été évoquée est un lancement du Pixel 7 le jeudi 13 octobre.

L’année dernière, Google a lancé la série Pixel 6 le jeudi 28 octobre et leur annonce tombant le 19 octobre. Si elle répète ce modèle autour de la sortie du Pixel 7, les smartphones seront annoncés le 6 octobre et leurs précommandes devraient commencer immédiatement à ce moment-là. C’est seulement dans 6 semaines, et c’est pourquoi Google passe apparemment par les motions d’approbation de la FCC et du portefeuille des opérateurs avant de montrer la série Pixel 7 à tous.

Le design des smartphones et certaines des spécifications ont déjà été présentés par Google lors de sa conférence I/O au printemps, et les smartphones présentent effectivement certains changements par rapport à leurs prédécesseurs, en particulier lorsqu’ils sont regardés de l’arrière.

Des caractéristiques déjà connues

Le Pixel 7 arriverait avec une diagonale d’écran légèrement plus petite, de 6,3 pouces, bien que cela puisse être un détail d’arrondissement, mais aurait un design plus raffiné et compact que son prédécesseur, avec la bordure de la caméra se fondant plus harmonieusement dans le cadre.

La finition en aluminium s’étendra jusqu’à l’extrémité de la barre de la caméra et avec le Pixel 7 fabriqué à partir d’un « seul bloc d’aluminium », cela pourrait signifier que le modèle standard ne sera pas en mesure d’offrir la recharge sans fil. Malgré ces multiples raffinements, le nouveau Pixel 7 devrait conserver la bande horizontale caractéristique du bloc de la caméra et la couleur bicolore du châssis.

Selon d’autres rumeurs, le Pixel 7 et son grand frère Pixel 7 Pro fonctionneront avec un chipset Tensor 2 de seconde génération associé au nouveau modem Samsung Exynos 5G qui se trouve dans la puce système Exynos 2200 de la série Galaxy S22.

Quant à la très importante configuration de la caméra de la série Pixel 7, il s’agira à nouveau d’une configuration à triple caméra sur le Pixel 7 Pro de 6,7 pouces — une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra téléobjectif de 48 mégapixels et une caméra à objectif ultra-large — tandis que le Pixel 7 de 6,4 pouces se passerait du zoom périscope.