Pourquoi Apple refuse toujours de créer l’iPad-Mac hybride en 2026 ?

Depuis dix ans, Apple entend la même demande : « donnez-nous un seul appareil qui fasse iPad et Mac. » Et pourtant, la marque continue de maintenir une frontière nette entre iPadOS et macOS.

D’après les dernières informations rapportées par Mark Gurman (Bloomberg), ce n’est pas un hasard : Apple estime qu’un produit « hybride » ferait plus de mal que de bien à son business — en cannibalisant des ventes qui, aujourd’hui, se cumulent.

La logique Apple : éviter la cannibalisation… et vendre deux appareils, pas un

Le raisonnement est froid, mais cohérent : un iPad qui ferait vraiment tourner macOS (ou un Mac pleinement tactile façon iPad) risquerait de devenir l’unique achat pour une partie du public. Apple préfère orchestrer une expérience « à deux produits » : un iPad pour la mobilité/tactile/création légère, un Mac pour la production « pro » — et les deux reliés par Sidecar/Continuité.

C’est aussi une façon de protéger deux lignes de revenus très différentes : l’iPad comme plateforme d’accessoires (Pencil, claviers) et le Mac comme machine de travail premium (marges élevées, renouvellement pro/entreprise).

Ajouter du tactile au Mac… sans transformer l’iPad en Mac

C’est le point le plus révélateur du moment : Gurman décrit un MacBook Pro à écran tactile prévu pour fin 2026, mais avec une philosophie conservatrice. Ce serait un Mac « normal » auquel on ajoute le tactile, pas un appareil qui bascule dans une interface type iPad.

Plusieurs articles citent même l’idée d’une adaptation de l’interface macOS pour mieux répondre au doigt (éléments plus grands, UI contextuelle), tout en gardant clavier/trackpad comme cœur d’usage.

Et le « grand pliable » façon iPad ? Apple le garderait côté iPadOS

Autre piste souvent mentionnée : un très grand iPad pliable (format proche d’un écran de laptop une fois ouvert). Bloomberg en parlait déjà comme d’un futur appareil « iPad-like », pas comme un Mac déguisé — précisément pour éviter la concurrence interne avec la gamme Mac.

En clair, Apple est prête à agrandir, plier, affiner… mais pas à fusionner.

L’iPad Pro est puissant, mais le logiciel reste « tenu en laisse »

Le paradoxe, c’est que l’iPad Pro (et iPadOS 26) avance sur le multitâche et la productivité, mais garde des limites structurelles : gestion de fenêtres, workflows pro, contraintes de fichiers, comportements applicatifs. Apple améliore, mais sans franchir la ligne « laptop replacement total » — parce que cette ligne mène directement au Mac.

Si tu attends un vrai iPad qui remplace un Mac, la probabilité reste faible à court terme. Le compromis le plus réaliste chez Apple semble être un Mac qui accepte le tactile (fin 2026) et un iPad pliant qui reste sur iPadOS.

Et c’est là l’ironie : Apple pourrait offrir « l’expérience hybride » non pas via un appareil unique… mais via un Mac plus tactile + un iPad plus grand/plus flexible, chacun restant dans sa case.