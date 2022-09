Le nouveau routeur Nest Wifi de Google se prépare à l’avenir avec le Wi-Fi 6E

En juin, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Google s’apprêtait à sortir un tout nouveau routeur Nest Wifi, tourné vers l’avenir et doté du Wi-Fi 6E. Maintenant, il semble que cet appareil vient de recevoir l’approbation de la FCC, ce qui laisse présager une sortie prochaine.

Un tout nouveau dispositif inconnu de Google s’est présenté à la FCC cette semaine avec le numéro de modèle « G6ZUC », qui, selon 9to5Google, est un nouveau dispositif Nest Wifi. En regardant les documents de la FCC, il est seulement répertorié comme un « produit sans fil », mais il s’agit plus que probablement d’un nouveau routeur.

Pour ceux qui se posent la question, le Wi-Fi 6E est une étape importante et une mise à niveau de la technologie sans fil, et beaucoup ont été frustrés lorsque le précédent Nest Wifi n’a même pas pris en charge la norme Wi-Fi 6. Cependant, il semble que ce nouveau modèle sera beaucoup plus à l’épreuve du futur.

La norme Wi-Fi 6E s’appuie sur la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) existante et permet d’utiliser le spectre des 6 GHz tout en offrant des vitesses améliorées, des temps de latence réduits et bien plus encore. De plus, la possibilité d’accéder au tout nouveau spectre de 6 GHz devrait permettre d’éliminer la congestion du réseau et les interférences provenant d’autres appareils, qu’il s’agisse de vos appareils ou de ceux de vos voisins. Avec le Wi-Fi 6E, les utilisateurs disposeront d’un spectre plus large, de canaux plus étendus, de vitesses plus élevées et de plusieurs autres améliorations.

Les photos internes et externes du dépôt restent confidentielles et non répertoriées, mais elles détaillent la technologie sans fil embarquée ainsi qu’une « solution d’antenne propriétaire interne composée de 6 antennes » :

2 antennes bi-bande 2,4 GHz/5 GHz pour le Bluetooth, Thread, 5 GHz Wi-Fi Primary

2 antennes 5 GHz Wi-Fi Diversity

2 antennes bi-bande 2,4 GHz/6 GHz pour le Wi-Fi

Compatible pour la maison connectée

Depuis la sortie du Nest Wifi original, les appareils de la maison connectée comme le HomePod mini d’Apple ont adopté Thread — une partie de la norme d’interopérabilité pour la maison connectée adoptée par Google, connue sous le nom de Matter. Thread peut créer un réseau dédié uniquement pour les appareils de la maison connectée, ce qui les rend plus fiables et plus réactifs, quel que soit le fabricant.

Cependant, nous ne savons pas quand le nouveau Nest Wifi de Google pourrait arriver. Les documents de la FCC mentionnent la confidentialité pendant 6 mois, ce qui suggère qu’il pourrait ne pas arriver avant un certain temps au début de 2023. Cela dit, Google pourrait sortir son routeur de nouvelle génération à peu près en même temps que ses prochains téléphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la tablette Pixel Tablet, et une nouvelle Pixel Watch plus tard cette année.