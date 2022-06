by

Google Nest Wifi : un nouveau modèle au design unifié et Wi-Fi 6

Google travaille actuellement sur un nouveau modèle Nest Wifi. La nouvelle édition devrait miser sur le Wi-Fi 6 et un design uniforme. Le précédent modèle a été publié en 2019 et faisait la distinction entre les routeurs et les points d’accès. Le nouveau modèle pourrait être décliné en plusieurs coloris.

Comme l’écrit 9to5google, une source inconnue a transmis au magazine en ligne de nouveaux détails sur les prochains routeurs maillés de la série Nest Wifi de Google. Les nouveaux appareils devraient disposer du Wi-Fi 6. Il est possible que les modèles supportent déjà le Wi-Fi 6E. Toutefois, il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet. Avec le Wi-Fi 6, les routeurs WLAN ont la possibilité de transmettre des données à une vitesse allant jusqu’à 9,6 gigabits par seconde.

Le Google Nest Wifi est disponible à la fois comme routeur et comme point d’accès maillé. Alors que le routeur se connecte à un modem, les appareils mesh permettent d’étendre la portée du réseau. La version originale, publiée en 2016 sous le nom de Google Wifi, ainsi que la refonte de l’avant-dernière année, utilisaient le même matériel pour le routeur et les amplificateurs maillés. Lorsque la gamme a été élargie en 2019 pour inclure le système Nest Wifi, Google a introduit deux variantes différentes. Le point d’accès Nest Wifi pouvait également être utilisé comme assistant vocal.

Cela devrait à nouveau changer avec la nouvelle édition. Tant au niveau du design que du matériel, il n’y aura plus de distinction entre le routeur et le point de maillage. Toutefois, on ne sait pas encore si le nouveau modèle disposera également de Google Assistant.

Il est possible que la nouvelle version du Google Nest Wifi soit disponible en différents coloris. Outre les couleurs déjà connues, quelques nouveaux modèles pourraient être proposés. Les appareils devraient voir le jour à l’automne. Il est possible que Google présente le nouveau Nest Wifi en même temps que le Pixel 7 et le commercialise peu de temps après.

Une réelle concurrence

Dans le haut de gamme, des sociétés telles que Netgear et Linksys proposent des équipements de réseau haut de gamme capables de couvrir de vastes zones avec un Wi-Fi ultrarapide. Un appareil tel que l’Orbi WiFi 6 de Netgear coûte nettement plus cher que le Nest Wifi de Google, mais il offre en même temps un niveau de performance et des fonctionnalités nettement supérieurs.

C’est le type de concurrence auquel Google est confronté, et une mise à jour de son matériel de réseau maillé est attendue depuis longtemps. L’introduction du Wi-Fi 6 sera un bon début pour les nouveaux modèles, mais comme toujours, le prix sera crucial.