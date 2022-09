Microsoft dit que les entreprises peuvent désactiver Internet Explorer dès maintenant

« Nous suggérons de déployer d’abord la stratégie de désactivation d’IE sur de petits groupes d’appareils afin de réduire les risques, s’il existe des portes cachées de sites dépendant d’IE, puis de la déployer à l’ensemble de votre organisation une fois que vous aurez déterminé les sites manquants. Étant donné que de nombreuses organisations ont des gels informatiques de fin d’année et des congés de fin d’année, nous recommandons d’appliquer la politique de désactivation d’IE avant le 1er novembre 2022 pour éviter les surprises et les perturbations commerciales au cas où des sites Web dépendants d’IE auraient été manqués ».

« Au lieu d’attendre la mise à jour de Windows à une date ultérieure, nous encourageons vivement les organisations qui ont mis en place le mode IE et qui se sentent prêtes à quitter IE à utiliser la politique de désactivation d’IE pour contrôler quand et comment IE est désactivé », indique la société.

La politique fonctionne aussi simplement que possible : elle redirige toutes les requêtes vers Microsoft Edge, tout en supprimant les icônes IE11 du menu Démarrer et de la barre des tâches.

« Pour les entreprises qui ne veulent pas attendre la redirection progressive ou qui préfèrent retirer IE11 à tous leurs utilisateurs en une seule fois avec la stratégie de groupe, la stratégie Disable IE Policy est une option fortement recommandée pour contrôler le calendrier et le déploiement du processus de retrait d’IE pour leurs utilisateurs. L’utilisation de cette stratégie vous donne la possibilité de fixer votre propre calendrier avec vos utilisateurs et de communiquer la transition en conséquence. Vous pouvez dicter précisément le moment où IE sera retiré de votre environnement », explique le géant du logiciel dans une annonce.