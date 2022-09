Les fichiers Microsoft Office seront plus faciles à manipuler pour les utilisateurs de Google

L’édition de fichiers Microsoft Office tels que des documents Word et des feuilles de calcul Excel va devenir beaucoup plus fluide pour les utilisateurs de Google Workspace.

La société a annoncé un certain nombre d’améliorations de la façon dont les utilisateurs de Workspace interagissent avec les fichiers Microsoft Office, notamment de meilleures notifications concernant le type de fichier et l’édition, ce qui devrait mettre fin aux problèmes d’écrasement et de restauration du contenu.

Comme l’explique un article de blog, à l’avenir, les utilisateurs de Google Workspace verront un certain nombre de nouvelles notifications et d’avertissements s’ils ouvrent un fichier au format Microsoft Office en mode d’édition Office. Selon Google, les notifications, qui apparaîtront dans les documents, les feuilles et les diapositives, permettront d’expliquer les différences que les utilisateurs pourraient constater et les aideront à modifier ou à restaurer le contenu.

Parmi les notifications, on trouve une nouvelle alerte au format Office pour signaler les détails de compatibilité qui apparaîtront tout au long de votre parcours dans un document, une feuille de calcul ou une diapositive. Ces problèmes peuvent se transformer en problèmes de compatibilité potentiels ou signifier que certaines fonctionnalités d’Office ne sont pas disponibles.

Une alerte contextuelle sera également lancée pour permettre aux utilisateurs d’afficher et de restaurer rapidement les versions antérieures du document, de la feuille de calcul ou du diaporama. Les utilisateurs pourront également afficher l’historique des versions et restaurer une édition spécifique d’un document si nécessaire.

Un déploiement en cours

Google précise que ses nouvelles notifications d’édition seront activées par défaut et qu’elles seront toujours présentes lorsqu’un utilisateur ouvrira un document Microsoft Office.

La mise à jour est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les clients de Google Workspace, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Basic et Business, et les utilisateurs de comptes personnels, dans les prochaines semaines. Il s’agit de la dernière initiative de Google Workspace, qui cherche à réduire l’écart qui le sépare de Microsoft Office.