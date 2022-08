Selon Samsung, ses smartphones pliables dépasseront la série S en termes de ventes d’ici 2025

À moins que vous ayez passé les vacances en totale détox numérique, vous devriez savoir que Samsung vient de publier sa toute nouvelle gamme de smartphones pliables de la série Z, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

Le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip en particulier ont redéfini le marché des smartphones et ont introduit les appareils pliables dans le courant dominant. Ce qui était autrefois une niche et, franchement, un facteur de forme expérimental promet maintenant de changer complètement la façon dont nous utilisons nos appareils mobiles. Et, Samsung est convaincu que les smartphones pliables réussiront dans cette entreprise. En fait, Samsung pense que les appareils pliables deviendront la norme en matière de smartphones d’ici 2025.

Selon Roh Tae-moon, responsable de la division mobile de Samsung Electronics, « d’ici 2025, les appareils pliables représenteront plus de 50 % des expéditions totales de smartphones haut de gamme de Samsung ». Cela signifie qu’ils dépasseront la série S de Samsung (y compris les versions Plus et Ultra), la gamme phare actuelle de Samsung. Cette information a d’abord été publiée par The Korean Herald sur son site Web, et a depuis été ensuite couverte par Android Authority dans un article dédié.

Au cours des deux dernières années, les appareils pliables ont remporté un plus grand succès commercial et Samsung s’est imposé comme le leader incontesté du marché sur ce segment. Le Flip et le Fold ont parcouru un long chemin en termes de conception, avec chaque génération ultérieure affinant le design et améliorant l’expérience pliable.

Samsung a également déployé beaucoup d’efforts pour rendre le Flip et le Fold plus accessibles en réduisant les prix de la série Z au fil des ans, en proposant des promotions spéciales pour inciter les utilisateurs à acheter un smartphone pliable, et en rendant les réparations moins onéreuses.

Déjà un succès commercial

Pour l’essentiel, Samsung a réussi dans sa quête pour faire du Fold et du Flip un succès commercial. Le problème est qu’il s’agit d’un exemple typique du phénomène « gros poisson, petit étang ». En dehors de la Chine, Samsung n’est pratiquement pas contesté dans le segment relativement petit des appareils pliables du marché des smartphones. Cela a conduit à une stagnation en termes d’innovation, chaque génération du Fold et du Flip n’apportant que des changements marginaux.

Cela ne sera pas suffisant. Pour que les appareils pliables deviennent un jour la nouvelle norme en matière de smartphones, il faut que davantage de fabricants entrent dans la danse et travaillent à leur production. Suggérer, à l’heure actuelle, que les appareils pliables deviendront la norme industrielle, c’est suggérer que Samsung deviendra la norme industrielle. Cela semble un peu tiré par les cheveux — Apple pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet.