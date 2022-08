Une mise à jour de l’application Fitbit révèle une autonomie de 24 heures pour la Pixel Watch

Google a annoncé lors de sa conférence des développeurs I/O en mai que sa première Pixel Watch sera présentée plus tard cette année, au cours de l’automne. Nous savons qu’elle sera dotée de l’intégration de Google Assistant pour la commande vocale, de l’intégration de Fitbit pour le suivi de la santé et de la condition physique, de la prise en charge de Google Maps sans téléphone, de Google Wallet, du suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, de la prise en charge de Google Home et de bracelets personnalisés faciles à attacher.

Mais, il y a quelques mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient que Google mettrait une batterie assez grande à l’intérieur de la Pixel Watch pour lui permettre de fonctionner plus d’une journée sans avoir à la charger. 9to5Google rapporte que la dernière mise à jour de l’application Fitbit (version 3.65) comprend une chaîne de code indiquant que l’application peut envoyer aux utilisateurs de la Pixel Watch un rappel pour recharger leur montre avant leur « objectif de coucher ».

Si vous êtes familier avec Fitbit, alors vous savez peut-être que tous les gadgets de Fitbit ont la capacité de suivre votre sommeil tant que vous les portez. Les abonnés Fitbit Premium peuvent même obtenir des informations et des recommandations personnalisées sur la façon d’améliorer leur sommeil.

Ce code indique « Recevez une notification avant votre objectif de coucher si la batterie de votre Pixel Watch est trop faible pour suivre une nuit de sommeil ». Le fait de devoir charger votre Pixel Watch chaque soir avant de vous coucher semble indiquer que la batterie de la Pixel Watch fonctionne pendant 24 heures avant d’avoir besoin d’une charge. Une autre chaîne de code révèle que « Vous aurez besoin d’une charge d’au moins 30 % pour suivre une nuit complète de sommeil ».

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommande aux adolescents et aux adultes de dormir environ 8 heures par nuit. Puisqu’une charge de 30 % devrait être suffisante pour suivre votre sommeil toute la nuit, on peut extrapoler à partir de là et supposer qu’une charge de 100 % sera bonne pour environ 24 heures. Si l’on considère que la batterie de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung vous permettra de tenir jusqu’à 80 heures entre deux charges, la Pixel Watch ne sera pas à la hauteur de cette comparaison.

Pas vraiment l’idéal

Pour une smartwatch que vous prévoyez d’utiliser tout au long de la journée, ce n’est pas vraiment idéal. Si votre montre est à 10 % avant d’aller vous coucher et que vous devez la recharger, combien de temps devrez-vous rester debout avant que votre montre soit prête ? Avoir une fonction de charge rapide pourrait aider définitivement dans ce cas. Et en parlant de charge, la Pixel Watch sera-t-elle équipée d’une fonction de charge sans fil, ou aurez-vous besoin d’un chargeur à côté de votre lit à tout moment ? Pour le moment, nous n’avons pas la réponse à cette interrogation.

Une dernière chaîne de code dit simplement « Il est temps de charger votre montre », qui malheureusement sera une notification que les utilisateurs de la Pixel Watch pourraient voir une fois par jour.