Galaxy Z Flip 4 : des améliorations internes, mais pas de changement de design

Les séries Galaxy Z Flip et Fold font partie des meilleurs smartphones Android du moment, et lors de l’événement Galaxy Unpacked d’aujourd’hui, Samsung a révélé son nouveau Galaxy Z Flip 4 de style clapet.

Le Galaxy Z Flip est de loin le smartphone pliable le plus populaire de Samsung — la société a déclaré que 70 % de tous les appareils pliables qu’elle a vendus en 2021 étaient des smartphones Flip — donc vous pourriez vous attendre à des mises à niveau impressionnantes cette année. Cependant, le Galaxy Z Flip 4 est une mise à jour relativement mineure, tout comme le Galaxy Z Fold 4 qui a été annoncé au même moment.

Le design de base est inchangé par rapport au Galaxy Z Flip 3, avec un design qui se plie en deux comme les smartphones à rabat d’antan. Il y a un écran principal AMOLED de 6,7 pouces à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, associé à un « écran de couverture » de 1,9 pouce à l’extérieur — identique aux écrans du Z Flip 3. Le smartphone a également le même indice de résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie qu’il devrait survivre à une chute dans l’eau douce jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes. Samsung affirme que le Z Flip 4 a une charnière plus fine et des bords plus droits, au moins.

Si vous espériez une amélioration de la caméra, désolé de vous décevoir. La configuration de la caméra semble être identique à celle du Z Flip 3, avec un capteur photo frontal de 10 mégapixels, un capteur photo principal de 12 mégapixels et un objectif grand-angle de 12 mégapixels à l’arrière. Même le Galaxy S22 possède un capteur photo primaire de 50 mégapixels. Les photos et les vidéos devraient être correctes la plupart du temps, mais il est clair que Samsung prend des raccourcis avec les caméras pour maintenir le Flip à un niveau de prix accessible.

Heureusement, il y a quelques améliorations notables à l’intérieur du smartphone. Le chipset a été mis à niveau vers un Snapdragon 8+ Gen 1, qui est légèrement plus rapide que la puce non plus Gen 1 trouvée dans la série Galaxy S22 de cette année, et une mise à niveau substantielle par rapport au Snapdragon 888 trouvé dans le Galaxy Z Flip 3. La batterie est également légèrement plus grande, passant de 3 300 mAh à 3 700 mAh, et la vitesse de charge maximale est passée de 15W à 25 W.

Comment précommander le Galaxy Z Flip 4 ?

Le Galaxy Z Flip 4 est proposé à partir de 1 109 euros, soit le même prix que le Z Flip 3 au lancement. Il sera disponible en quatre couleurs : Lavance, Graphite, Or rose et Bleu. Il est possible de personnaliser d’autres couleurs et motifs en passant commande sur la boutique en ligne de Samsung, avec un total de 75 combinaisons au choix.

Si vous précommandez le Flip 4 avant le 25 août, vous recevrez une « mise à niveau de la mémoire » gratuite — ce qui signifie que vous pouvez obtenir l’option de stockage de 256 Go pour le futur prix du modèle de 128 Go, ou l’option de 512 Go pour le prix de l’option de 256 Go. Samsung vous offrira également un étui en silicone ou un étui à lanière, et des remises sur reprise peuvent faire baisser encore le prix, si vous avez un smartphone ou une tablette valide à envoyer.