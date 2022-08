Une employée d’Apple pourrait être licenciée pour une vidéo TikTok fournissant un conseil de sécurité

Une employée d’Apple du nom de Paris Campbell pourrait perdre son emploi chez Apple à cause d’une vidéo TikTok qu’elle a postée et qui a fourni un conseil de sécurité pour l’iPhone. Alors qu’elle publie d’autres vidéos sur la technologie et l’iPhone, dans la vidéo incriminée, la société affirme que la mère célibataire, qui vit à New York, s’est identifiée comme une employée d’Apple, ce qui est contraire à la politique de l’entreprise.

Travaillant depuis 6 ans pour Apple, le poste le plus récent de Mme Campbell est celui de technicienne en réparation dans un Apple Store. Selon The Verge, Campbell a répondu à une personne qui avait perdu son iPhone à Coachella. La personne qui avait perdu son iPhone avait reçu des SMS menaçant de vendre ses informations personnelles sur le marché noir à moins qu’elle ne retire l’iPhone de son identifiant Apple, ce qui permettrait à la personne qui a « trouvé » son smartphone de le garder comme étant le sien.

Dans sa vidéo TikTok liée à cette situation, Campbell a déclaré : « Je ne peux pas vous dire exactement comment je connais cette information, mais je peux vous dire que depuis 6 ans, je suis un ingénieur matériel certifié pour une certaine entreprise qui aime parler de fruits ». Elle a prévenu la personne victime de chantage de ne pas céder à la demande. Campbell a déclaré dans sa vidéo de réponse, avant d’avertir l’utilisateur de ne pas écouter les extorqueurs. « Votre téléphone est en fait inutile pour eux, et vous êtes la seule personne qui peut les sauver, et je vous suggère de ne pas le faire », a-t-elle déclaré.

La vidéo de Campbell est devenue virale avec plus de 5 millions de vues en 24 heures environ. Apple a pris contact avec elle vendredi, un responsable l’ayant appelée pour lui demander de retirer la vidéo ou de s’exposer à des mesures disciplinaires « pouvant aller jusqu’au licenciement ». Lorsqu’elle a demandé ce qui se passerait si elle laissait la vidéo en ligne, le responsable a répondu qu’il la rappellerait. Jusqu’à présent, il ne l’a pas fait.

Au cours du week-end, Campbell a publié une autre vidéo intitulée « Dear Apple », dans laquelle elle s’identifiait pour la première fois comme une employée d’Apple et indiquait qu’elle attendait des nouvelles de l’entreprise pour savoir si elle allait être licenciée. Dans cette vidéo, elle a déclaré : « Je ne m’étais jamais identifiée en tant qu’employée d’Apple jusqu’à cette vidéo. Le plus drôle, c’est qu’après avoir examiné les règles relatives aux réseaux sociaux… il n’est dit nulle part que je ne peux pas m’identifier publiquement en tant qu’employée d’Apple, mais simplement que je ne dois pas le faire d’une manière qui donne une mauvaise image de l’entreprise ».

Elle a tout à fait raison. Un document interne d’Apple indique : « Nous voulons que vous soyez vous-même, mais vous devez également faire preuve de respect dans les publications, les tweets et autres communications en ligne ».

Campbell est également une comique de stand-up avec 443 000 abonnés sur TikTok

En plus de travailler pour Apple, Paris Campbell est également une comique de stand-up. Elle est suivie par 443 000 personnes sur TikTok. Bien que cela ne suffise pas à la protéger d’une lettre de licenciement portant son nom, Campbell souligne que ses vidéos ne contiennent aucune information qui n’ait déjà été rendue publique.

Dans un entretien avec The Verge, Mme Campbell déclare : « Je trouve que la réponse d’Apple est en contradiction directe avec l’image que nous donnons de nous-mêmes en tant qu’entreprise, qui consiste à dire aux gens de penser différemment, d’innover et de trouver des solutions créatives. Je ne possède pas toutes ces connaissances sur Apple uniquement parce que je travaille pour Apple. Je possède ces connaissances parce que j’ai une longue formation technique et une longue histoire. C’est pour cela qu’ils m’ont embauché ».

Ses arguments sont valables. Ses vidéos ne contiennent aucun secret d’entreprise, et les conseils de sécurité qu’elle transmet sont utiles aux utilisateurs d’iPhone. On pourrait soutenir (et elle le fait) que ce qu’elle fait, c’est fournir un service aux clients d’Apple. Apple pourrait peut-être revoir sa copie et former Paris pour qu’elle réponde aux questions posées sur l’iPhone sur TikTok.

Les entreprises ayant de plus en plus de mal à garder leurs employés, voici une personne qui connaît bien l’iPhone et qui est prête à répondre aux questions des utilisateurs de TikTok. Apple devrait engager Campbell pour faire ça à plein temps.