Tout ce qui a été annoncé lors du Samsung Galaxy Unpacked 2022 : Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5, et plus

Tout ce qui a été annoncé lors du Samsung Galaxy Unpacked 2022 : Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5, et plus

Samsung vient de conclure son dernier événement Galaxy Unpacked où, comme prévu, elle a annoncé deux smartphones pliables, de nouvelles smartwatches, et une mise à jour de sa gamme Galaxy Buds Pro.

Bien que la société ne nous ait pas trop surpris avec ce qui a été annoncé, les mises à jour semblent être des raffinements de qualité dans l’ensemble.

Galaxy Z Flip 4 : une mise à niveau itérative

Le Galaxy Z Flip 4 ressemble beaucoup à son prédécesseur — et oui, il se rabat toujours comme les smartphones à clapet d’autrefois. Mais, il y a quelques nouvelles astuces logicielles, comme voir des aperçus de selfie sur l’écran de couverture qui seront dans le même rapport d’aspect que l’image elle-même et la charge rapide, qui peut charger le téléphone jusqu’à 50 % en environ 30 minutes.

Le Galaxy Z Flip 4 commence à 1 109 euros, et vous pouvez le précommander aujourd’hui avant sa disponibilité le 26 août.

Galaxy Z Fold 4 : pas très différent, mais de meilleures caméras

Samsung ne change pas non plus beaucoup les choses avec le Galaxy Z Fold 4. Le design est en grande partie le même, bien qu’il soit un peu plus léger qu’auparavant, et Samsung a apporté quelques changements importants à la caméra, notamment un nouveau capteur principal de 50 mégapixels. Mais, à partir de 1 799,99 euros, il s’agit toujours d’un smartphone onéreux. Vous pouvez le précommander aujourd’hui, et il sera disponible le 26 août.

Galaxy Watch 5: de plus grosses batteries

La série Galaxy Watch 4 de Samsung a été critiquée pour la faible autonomie de ses batteries, mais l’entreprise entend y remédier en équipant les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de batteries plus puissantes. Elle est également dotée d’un capteur de température corporelle, un élément qui, selon les rumeurs, devrait être intégré à l’Apple Watch cette année également.

La Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront expédiées à partir du 26 août.

Galaxy Buds 2 Pro : nouveau design et de l’audio Hi-Fi

Les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro de Samsung ont un nouveau design, 15 % plus petit que la paire originale, et prennent en charge l’audio Hi-Fi 24 bits en Bluetooth. Mais, ces mises à jour ont un prix plus élevé : les écouteurs coûtent 229,99 euros. Vous pouvez les précommander aujourd’hui avant leur sortie le 26 août.

