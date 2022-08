Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung est une affaire de vitesse et de caméras

Les smartphones pliables sont de plus en plus populaires, et les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip de Samsung font partie des meilleurs smartphones Android. Samsung a tenu son événement Unpacked aujourd’hui, et comme prévu, le prochain smartphone pliable de style livre de la société a été révélé.

Le Galaxy Z Fold 4, qui n’a pas le « Z » dans certaines régions, n’est pas une refonte radicale du modèle précédent. Il s’agit toujours d’un smartphone pliable avec un grand écran à l’extérieur (6,2 pouces), qui s’ouvre comme un livre pour révéler un écran encore plus grand (7,6 pouces). Malgré les rumeurs d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, le capteur est toujours incrusté sur le côté comme sur le Z Fold 3. Le smartphone a également le même indice de résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie que le smartphone devrait survivre à une chute dans l’eau douce jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes. Il n’y a pas de résistance à la poussière, et la garantie ne couvre probablement pas les dommages causés par l’eau.

Les spéculations concernant un stylet S Pen intégré ne se sont pas non plus avérées exactes. Le smartphone prend en charge un stylet, mais vous avez besoin d’un étui séparé pour le transporter avec vous, tout comme avec le Galaxy Z Fold 3. Il est également vendu séparément. Pour l’instant, le Galaxy S22 Ultra non pliable reste le seul smartphone actuel de Samsung avec un stylet intégré.

La principale mise à niveau interne est le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui est une légère mise à niveau par rapport à la puce 8 Gen 1 que l’on trouve dans la série Galaxy S22. Il y a également 12 Go de RAM, et vous pouvez choisir entre 256 ou 512 Go de RAM. Combiné avec le logiciel basé sur Android 12, le Galaxy Z Fold 4 ressemble à un must-have de productivité sur le papier.

Comme vous pouvez vous y attendre avec chaque mise à niveau annuelle, Samsung a également amélioré les caméras. Le Galaxy Fold Z 4 dispose d’un capteur de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Il s’agit de la même configuration que celle des Galaxy S22 et S22+, mais elle n’est toujours pas à la hauteur du S22 Ultra, en particulier du zoom optique 10x super-impressionnant de ce dernier. Malgré tout, vous ne devriez avoir aucun problème à prendre de superbes photos et vidéos avec le Fold 4.

Comment précommander le Galaxy Z Fold 4 ?

Le Galaxy Z Fold 4 est proposé à partir de 1 799,99 euros, soit le même prix que le Z Fold 3 au lancement. Vous pouvez l’acheter en plusieurs coloris, notamment anthracite, noir et ivoire. Il y aura également une couleur Bordeaux exclusivement disponible sur Samsung.com. Les précommandes bénéficient d’une « mise à niveau de la mémoire » gratuite, ce qui signifie que l’appareil de 512 Go est disponible pour le prix de l’option de 256 Go, et Samsung fait les offres de reprise habituelles si vous avez un ancien smartphone ou une ancienne tablette en bon état.