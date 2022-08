Meta continue de pousser Portal à faire partie de votre bureau à la maison

Si vous êtes à la recherche d’un écran externe pour votre bureau à la maison, Meta pense avoir la réponse — à condition que vous ayez déjà acheté l’un de ses produits les plus décriés. La société a révélé que ses dispositifs Portal peuvent désormais être utilisés comme deuxième écran pour les utilisateurs de PC et de Mac, offrant ainsi une augmentation significative de la productivité.

Le Meta Portal Plus (Gen 2) et le Meta Portal Go peuvent tous deux être utilisés comme un moniteur externe, offrant aux utilisateurs plus d’espace d’écran, ce qui leur permet d’exécuter plus d’applications, de passer des appels de vidéoconférence, de modifier des documents ou d’exécuter plus de fenêtres.

Ce changement est facilité par la prise en charge par Meta de l’application Duet Display, qui permet déjà aux utilisateurs de transformer un PC, un Mac, un iPad ou un smartphone Android en bureau à distance ou en second écran sans fil.

Les utilisateurs doivent simplement installer l’application gratuite depuis l’App Store à la fois sur leurs appareils Portal et sur leur PC ou Mac. Une fois l’application installée, les utilisateurs peuvent faire glisser les fenêtres ouvertes de leur appareil principal vers le Meta Portal Plus ou le Portal Go, comme ils le feraient avec un second écran classique.

L’application Duet Display est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le Meta Portal Plus (Gen 2) et aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie pour le Meta Portal Go.

Meta Portal comme deuxième écran

Les utilisateurs de Mac pourront également partager leur écran avec une plus large gamme de dispositifs tactiles Meta Portal grâce au lancement d’une nouvelle application gratuite Meta Portal Companion sur Mac. Les utilisateurs peuvent désormais connecter leur appareil à n’importe quel dispositif Meta Portal à écran tactile (Meta Portal Go, Meta Portal Plus, Meta Portal et Meta Portal Mini), ce qui leur permet de partager leur écran en un seul clic.

Fonctionnant avec des outils tels que Zoom, Google Workspace et BlueJeans, l’application permettra également aux utilisateurs d’accéder aux commandes permettant de lever la main, de se mettre en sourdine et de régler le volume, ainsi que d’envoyer des liens à visualiser sur un appareil Meta Portal.

« Dans l’environnement de travail hybride d’aujourd’hui, disposer d’un espace de travail confortable et pratique est plus important que jamais », a déclaré la société dans son article de blog annonçant la nouvelle. « Meta Portal est désormais un outil de productivité encore plus utile pour votre bureau à domicile ». Le lancement est la dernière initiative de Meta pour pousser le Portal comme un appareil axé sur les entreprises, venant quelques mois après que la société a annoncé qu’elle ne vendrait plus les produits aux consommateurs.

Portal a été lancé à l’origine pour aider à connecter les utilisateurs de Facebook dans le monde entier, mais il a suscité des interrogations en raison de certaines décisions discutables en matière de confidentialité, ce qui signifie que de nombreux consommateurs sont restés à l’écart et a incité la société à se tourner vers les cas d’utilisation en entreprise.