Parallels Desktop 18 rend les jeux sur Mac bien meilleurs

Parallels a annoncé la sortie de Parallels Desktop 18 pour Mac. Cette nouvelle version du populaire logiciel de virtualisation apporte plusieurs optimisations clés pour l’exécution de Windows 11 sur les Mac, dont une meilleure jouabilité lors de l’utilisation des jeux Windows sur les Mac.

Au total, il y a quatre changements importants dans l’édition standard de Parallels Desktop 18 pour Mac. La plus importante est la possibilité de connecter un contrôleur de jeu à un Mac, de passer à Windows et de commencer à jouer en partageant le contrôleur entre les systèmes d’exploitation natifs et invités. Parallels promet également que cette version devrait apporter une meilleure lecture vidéo et des taux d’images plus élevés lors des jeux.

Outre les jeux, Parallels Desktop 18 pour Mac Standard Edition ajoute une prise en charge complète de l’affichage ProMotion d’Apple. Cela signifie que vous pouvez profiter des changements automatiques du taux de rafraîchissement. Les changements de performance sont si bons que vous pouvez affecter plus de RAM et de cœurs de CPU et exécuter Windows 11 jusqu’à 96 % plus rapidement sur le Mac Studio avec la puce M1 Ultra d’Apple, selon Parallels.

Deux changements moins importants dans la version standard incluent une compatibilité améliorée des applications Intel (x86) lors de l’exécution de Windows 11 on ARM, et une amélioration de l’USB 3,0 pour prendre en charge les périphériques de streaming de données en direct, y compris les périphériques de capture vidéo. Ces modifications complètent la liste des nouvelles fonctionnalités.

Notez qu’il y a également Parallels Desktop 18 pour Mac Pro Edition et Parallels Desktop 18 pour Mac Business Edition. Ces deux versions ont leur propre jeu de fonctionnalités. Cependant, l’édition pro inclut toutes les fonctions de l’édition standard et l’édition business inclut les fonctions pro et standard.

Une mise à niveau disponible

Dans l’édition pro, vous pourrez configurer diverses conditions réseau pour une machine virtuelle, isoler un réseau VM, utiliser le boot réseau avec les VM Linux ARM et analyser la performance des applications.

Dans Parallels Desktop 18 pour Mac Business Edition, il y a trois nouvelles fonctionnalités. Il y a maintenant une authentification SSO/SAML pratique qui permet aux employés de se connecter et d’activer Parallels Desktop avec un compte d’entreprise. Les admins IT peuvent également déployer ou dimensionner une VM Windows 11 sur un Mac, ainsi que gérer la participation au Programme d’expérience client de Parallels de manière centralisée.

Si vous utilisez Parallels Desktop 17, vous pouvez passer à l’édition standard de Parallels Desktop 18 pour 70 euros. Les nouvelles licences standard sont disponibles pour 100 euros par an sur un plan d’abonnement, ou 130 euros par an pour un achat unique. Un test gratuit de 14 jours est également disponible.