Wear OS proposera une navigation à partir de Google Maps sans téléphone à proximité

Cette semaine, lors de l’événement Unpacked de Samsung qui a présenté au monde les derniers smartphones pliables du géant sud-coréen et la dernière itération de ses smartwatches alimentées par Wear OS, Google a fait une annonce que les consommateurs vont adorer. Outre l’annonce de tout ce nouveau matériel, nous avons également pu en apprendre un peu plus sur le logiciel qui alimente ces appareils. Cela comprend non seulement les fonctionnalités d’ores et déjà disponibles, mais également les fonctionnalités en cours de développement.

Dans le courant de l’année, les personnes possédant une montre équipée de Wear OS (dont le numéro de version précis n’est pas connu) pourront ouvrir et utiliser l’application Google Maps pour la navigation, même si elles n’ont pas leur téléphone sur elles.

Google affirme qu’une fois cette fonctionnalité ajoutée au système d’exploitation, les utilisateurs pourront aller courir ou faire du vélo, laisser leur smartphone à la maison, et continuer à profiter des fonctions de navigation fournies par Google Maps. Et si toutes les montres Wear OS ne recevront pas cette fonctionnalité, Google n’a pas mentionné de montres particulières ou de versions Wear OS en ligne pour la recevoir.

Cependant, étant donné que cette annonce a été faite lors de l’introduction officielle de la gamme Galaxy Watch 5, vous pouvez parier que les utilisateurs des dernières et meilleures smartwatches de Samsung obtiendront en premier cette nouvelle capacité. On ne sait pas non plus si la technologie impliquée limitera la fonctionnalité aux modèles qui prennent en charge la connectivité LTE, bien que cette limitation semble probable.

Un travail entre Samsung et Google

L’année dernière, Google et Samsung se sont associés pour combiner l’OS Tizen, développé par Samsung, qui a été utilisé sur la Galaxy Watch depuis le début en 2018, avec Wear OS. Le logiciel combiné, toujours appelé Wear OS, ouvre les applications plus rapidement, permet aux batteries de fonctionner plus longtemps et offre davantage d’applications et de cadrans de montre.

Si le géant de la recherche n’a pas précisé quelles montres prendront en charge cette fonctionnalité de Google Maps, outre la gamme Galaxy Watch 5 de Samsung, on peut supposer que la première Pixel Watch de Google, qui sortira cet automne, disposera également de la même capacité.

Actuellement, pour qu’un utilisateur de Wear OS puisse obtenir une navigation à partir de l’application Google Maps, il doit avoir son smartphone à proximité.