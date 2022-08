Samsung publie de multiples vidéos sur les Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Buds 2 Pro

Les fans des smartphones pliables, les fans de Samsung, et peut-être même certains fans d’Android étaient excités hier lorsque Samsung a dévoilé les dernières itérations de ses smartphones Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Comme d’habitude, Samsung a diffusé quelques vidéos pour l’aider à dévoiler les appareils, dont certaines finiront par être montées et utilisées comme publicités télévisées.

La première est une vidéo de 35 secondes intitulée Galaxy Z Flip 4 : Pre-Order Film. La vidéo montre les quatre options de couleur du Galaxy Z Flip 4 (Lavance, Graphite, Or rose et Bleu). Elle montre également l’écran de couverture externe affichant l’heure et le pourcentage d’autonomie de la batterie, utilisé comme commande multimédia pour lire de la musique en streaming, affichant la carte de crédit dans votre portefeuille numérique, et notifiant l’utilisateur d’un appel vidéo Meet.

Le Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliable à clapet qui s’ouvre verticalement pour devenir un smartphone de 6,7 pouces avec un écran haut et fin. Le Galaxy Z Flip 3 a été le pliable le plus vendu au monde l’année dernière et Samsung espère vendre encore plus d’unités du Galaxy Z Flip 4 cette année.

La vidéo suivante est une vidéo analogue pour le Galaxy Z Fold 4. Le clip de 36 secondes (ainsi que celui du Galaxy Z Flip 4) apparaîtra probablement dans vos séries TV et événements sportifs préférés cette semaine. La vidéo pour le Galaxy Z Fold 4 qualifie le smartphone de machine multitâche ultime, car il s’ouvre sur l’axe horizontal, transformant l’écran externe de 6,2 pouces en un écran de tablette de 7,6 pouces.

La vidéo montre une nouvelle barre des tâches et donne également une idée de ce que vous pouvez faire avec le grand écran, comme ouvrir deux applications côte à côte ou jouer à un jeu vidéo sur le grand écran. La vidéo se termine par le même slogan que celui utilisé dans la vidéo du Galaxy Z Flip 4, « Dépliez votre monde ».

Les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 ont tous deux été les vedettes d’une vidéo d’introduction qui nous emmène dans les coulisses avec l’annonceur hors écran. En parlant de ce dernier modèle, l’annonceur hors écran confond le mot « pocketability », ce qui amène le producteur et les autres personnes présentes dans le studio d’enregistrement à sortir le smartphone de leur poche. Bien vu, Samsung. La vidéo indique que si vous aimez les finitions brillantes, vous pouvez choisir parmi 75 combinaisons de couleurs différentes pour la Bespoke Edition du Galaxy Z Flip 4.

La vidéo continue de parler de FlexCam et de la façon dont vous pouvez plier l’appareil sur une surface et enregistrer des vidéos en mains libres. Le Galaxy Z Flip 4 est optimisé pour Instagram et l’application de médias sociaux a noté que « Avec FlexCam sur Galaxy Z Flip4, vous pouvez plier le smartphone et le placer sur une surface autoportante pour enregistrer des vidéos mains libres. Vous pouvez désormais créer des Stories et des Reels sans support ni trépied ».

La même vidéo a beaucoup à dire sur le Galaxy Z Fold 4, « le concentré de productivité ». Comme je l’ai déjà mentionné, Samsung a ajouté une barre de tâches au Z Fold qui vous permet de passer rapidement d’une application à l’autre. Et avec le smartphone en mode Flex, vous pouvez utiliser le S Pen pour prendre des notes pendant un appel vidéo.

Avec des cadres en aluminium Armor de qualité aéronautique et un verre Gorilla Glass Victus+ protégeant le verre extérieur, Samsung affirme qu’il s’agit des smartphones pliables les plus résistants qu’elle ait jamais fabriqués. Et grâce au chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ils sont également les plus puissants.

Vers un écosystème Galaxy complet

La vidéo suivante s’intitule Galaxy Z Flip 4 Ecosystem et montre comment le Galaxy Z Flip 4 peut s’intégrer à d’autres produits Samsung tels que la série Galaxy Watch 5, qui a également été dévoilée mercredi, ainsi que les Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung a produit des vidéos spécifiques pour la variante Lavande du Galaxy Z Flip 4, une pour la Bespoke Edition, et une autre pour le déballage officiel de la Bespoke Edition. Dans la boîte, vous trouverez le Galaxy Z Flip 4, un câble USB-C vers USB-C, une broche d’éjection pour le plateau de la carte SIM et un guide de démarrage rapide. La vidéo montre également quelques-unes des 75 combinaisons de couleurs possibles et énumère les spécifications des caméras (12 mégapixels large, 12 mégapixels ultra-large et 10 mégapixels en façade), de la batterie (3,700 mAh) et de l’écran (AMOLED 6,7 pouces d’une résolution de 2 640 x 1 080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz).

Samsung a produit une vidéo Untold Stories pour le Galaxy Z Fold 4. Dans cette vidéo, Samsung se félicite avant d’expliquer que la quatrième génération du Fold a été conçue pour répondre aux demandes des consommateurs qui souhaitaient que l’appareil soit à la fois plus léger et plus solide. En apportant des améliorations à la charnière et à l’écran, les ingénieurs de Samsung ont pu donner aux consommateurs ce qu’ils voulaient. La vidéo montre précisément comment Samsung a pu y parvenir.

Deux vidéos permettent de vous présenter le Galaxy Buds2 Pro, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Enfin, si vous avez manqué l’intégralité de l’événement Unpacked, ou si vous en avez manqué certaines parties, vous pouvez regarder l’intégralité de la présentation du début à la fin. Vous pouvez également passer directement aux parties qui vous intéressent le plus.