Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung font leurs débuts avec des améliorations audio et ANC

Samsung est probablement plus connu pour ses smartphones Galaxy et ses wearables, mais l’entreprise vend également des écouteurs sans fil depuis des années. Aujourd’hui, Samsung a révélé ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung vend déjà plusieurs types d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds Live en forme de haricot, les Galaxy Buds Pro haut de gamme avec un design intra-auriculaire et une suppression active du bruit (ANC), et les Galaxy Buds 2, moins onéreux. Les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro remplaceront probablement les Galaxy Buds Pro originaux dans cette liste.

Le principal argument de vente est le « son Hi-Fi 24 bits supérieur », qui, selon Samsung, améliore considérablement la qualité de la musique tout en maintenant une faible latence sur le Bluetooth. Toutefois, l’audio 24 bits ne fonctionnera qu’avec les smartphones et les tablettes Samsung équipés de One UI 4.0 (Android 12) ou d’une version ultérieure. La fonctionnalité peut également « varier en fonction de l’application » — votre service de streaming musical préféré pourrait ne pas être compatible.

Comme les autres écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro ne sont pas aussi multiplateforme que les autres véritables écouteurs sans fil. L’application « Galaxy Wearable » nécessaire pour modifier les paramètres et installer les mises à jour du micrologiciel est toujours exclusive aux téléphones et tablettes Android. Vous pouvez toujours connecter les écouteurs à des appareils non Samsung, comme des PC fonctionnant sous Linux ou Windows, mais vous ne pourrez pas modifier ce que chaque geste/tapotement peut faire, régler l’égaliseur ou utiliser certaines autres fonctions. Les écouteurs prennent toutefois en charge les codecs audio standard AAC et SBC.

Samsung a également mis à jour le design, avec une taille « 15 % plus petite » par rapport au Galaxy Buds Pro original. L’annulation active du bruit est toujours présente, ainsi qu’un mode de son ambiant (où les bruits environnants sont diffusés par les écouteurs, en plus de ce qui est en cours de lecture) et un indice IPX7 pour la résistance à l’eau. Samsung affirme que les écouteurs devraient durer 5 heures sur une seule charge avec l’ANC activé, ou 8 heures avec l’ANC désactivé.

Comment précommander le Galaxy Buds 2 Pro ?

Le prix du Galaxy Buds 2 Pro est de 229,99 euros, ce qui en fait la paire d’écouteurs sans fil la plus chère de Samsung à ce jour. Trois couleurs sont disponibles : Lavande, Anthracite et Blanc.

Si vous précommandez les Buds 2 Pro, vous recevrez un chargeur sans fil. Samsung a également un programme de reprise qui peut faire baisser le prix