Le prochain iPhone 14 pourrait être plus cher

Apple pourrait rendre le prochain iPhone 14 plus cher que l’iPhone 13, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. La source pense que le prix de vente moyen de la gamme combinée de l’iPhone 14 pourrait augmenter de 15 % par rapport à la gamme de l’iPhone 13.

À titre de référence, le modèle standard de l’iPhone 13 commence à 809 euros (avec les remises accordées par les opérateurs), tandis que les modèles Pro et Pro Max font grimper ce prix respectivement à 1 159 euros et 1 259 euros.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000–1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro’s price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022

Bien que Kuo ne mentionne pas de prévisions de prix pour les appareils individuels, il pense que le prix moyen de gamme d’iPhone 14 (modèles Pro inclus) pourrait osciller entre 1 000 et 1 050 dollars. Kuo attribue cette augmentation à un iPhone Pro et Pro Max potentiellement plus cher, ainsi qu’à une « proportion plus élevée de livraisons ».

En juin, l’analyste Dave Ives de Wedbush Securities a déclaré au Sun qu’il s’attendait à ce que l’iPhone 14 coûte 100 dollars de plus que l’iPhone 13 en raison des augmentations de prix affectant la chaîne d’approvisionnement mondiale. Entre-temps, une rumeur émanant du divulgateur coréen Lanzuk suggère qu’Apple n’augmentera le prix que des modèles Pro, et non de l’iPhone 14 de base.

De réelles nouveautés pour le modèle Pro

Alors que l’iPhone 14 de base devrait être équipé d’une caméra arrière améliorée de 48 mégapixels et d’une caméra frontale avec autofocus, les modèles Pro et Pro Max de l’iPhone 14 recevraient l’essentiel des mises à niveau. Les modèles Pro et Pro Max pourraient abandonner l’encoche qui loge la caméra frontale au profit d’une découpe en forme de « i », être équipés de la nouvelle puce A16 et prendre en charge un écran Always on Display.

Comme d’habitude, Apple devrait annoncer la gamme de l’iPhone 14 en septembre.