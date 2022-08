Voici la OPPO Watch 3 Pro et son écran AMOLED de 1,91 pouces avec la puce Snapdragon W5 Gen 1

Hier, il n’y avait pas que Samsung sur la scène des smartwatches ! La série OPPO Watch 3 a été lancée en Chine lors d’un événement en ligne hier. Il s’agit de la première smartwatch au monde à utiliser une architecture monopuce Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm. De plus, l’OPPO Watch 3 Pro repousse encore les spécifications d’un appareil apposé au poignet. Le fait qu’elle ait été créée à l’aide de la technologie LTPO permet une très large prise en charge du changement dynamique de fréquence d’images.

La OPPO Watch 3 Pro a une diagonale d’écran LTPO de 1,91 pouce et prend en charge la fonction Always-On Display. En outre, la puce Apollo 4 Plus, la deuxième puce, est associée au Snapdragon W5 Gen 1. En période d’inactivité ou lorsque peu de puissance de calcul est nécessaire, elle prend en charge les activités de surveillance.

L’autonomie de la batterie de l’appareil est de 5 jours pour une utilisation continue lorsque toutes les fonctionnalités de l’appareil (eSIM, NFC, surveillance continue de la fréquence cardiaque, etc.) sont utilisées activement ; dans le cas contraire, la société affirme que l’autonomie pourrait passer à 15 jours. La batterie a une capacité de 550 mAh, et elle dispose d’un mécanisme de charge rapide qui peut prolonger l’autonomie de la batterie de 24 heures avec seulement 10 minutes de charge.

La OPPO Watch 3 Pro propose 100 modes d’entraînement différents. Il est également possible d’enregistrer un ECG avec une analyse automatique des pathologies cardiovasculaires, en plus des capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2. La montre pèse 37 g et possède un boîtier en aluminium de 12,75 mm d’épaisseur.

Un modèle Pro, mais aussi standard

OPPO a dévoilé la Watch 3 en plus de la Watch 3 Pro. La Watch 3 est dotée d’un écran AMOLED de 1,75 pouce avec une résolution de 430 x 372 pixels et d’une batterie de 400 mAh.

Les deux smartwatches prennent en charge la fonctionnalité eSIM, plus de 80 applications couramment utilisées, ainsi que la surveillance continue de l’oxygène dans le sang, les enregistrements multidimensionnels d’exercices de tennis, etc. En outre, la série OPPO Watch 3 est livrée avec plus de 150 nouveaux cadrans de montre, le guide Healthy Pixie, le mode Family Care et d’autres fonctions intelligentes.

Les deux smartwatches sont disponible avec un bracelet en Viton ou en cuir (ECCO Leather).

Prix et disponibilité

Le prix du bracelet Viton de la OPPO Watch 3 Pro est de 1 899 CNY (environ 275 euros), tandis que celui du cuir est de 1 999 CNY (environ 290 euros). Le prix de la OPPO Watch 3 avec le bracelet Viton est de 1 499 CNY (environ 220 euros) et celui du modèle en cuir est de 1 999 CNY (environ 290 euros).

Les deux smartwatches peuvent être commandées et seront mises en vente à partir du 19 août en Chine. Cependant, la firme n’a pas encore dit un mot sur la disponibilité de la série OPPO Watch 3 au niveau mondial.