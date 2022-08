La Galaxy Watch 5 améliore sa batterie et présente un modèle « Pro »

La Galaxy Watch 4 de l’année dernière a marqué un tournant important pour Samsung, puisqu’elle utilisait le logiciel Wear OS de Google au lieu du système Tizen OS propre à l’entreprise. Samsung lui fait maintenant suite avec la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro.

Les nouvelles montres ont beaucoup de points communs avec les précédents wearables de Samsung, avec le même design rond, l’intégration de Samsung Health, et un ensemble de capteurs de santé. Elle est conçue autour de Samsung Health, mais comme elle fonctionne sous Wear OS comme la Watch 4, vous pouvez également utiliser Google Fit ou d’autres services à la place. Vous pouvez également utiliser Google Pay au lieu de Samsung Pay pour la même raison.

Les Galaxy Watch 5 et 5 Pro disposent du même « capteur BioActive » que la série Watch 4, composé de divers capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, mais Samsung ajoute un nouveau capteur de température. La société indique qu’elle « utilise la technologie infrarouge pour des lectures plus précises, même si la température de votre environnement change ». Apple aurait eu du mal à ajouter le suivi de la température corporelle à l’Apple Watch, donc si la mise en œuvre de Samsung fournit des résultats précis (c’est un grand « si »), cela pourrait être une fonctionnalité qui tue.

Samsung utilise le même chipset Exynos W920 dans la série Watch 5 que dans la Watch 4, associé aux mêmes 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Toutefois, la batterie est 13 % plus grande que sur la Watch 4 et se recharge plus rapidement. L’écran utilise également le cristal de saphir, qui, selon Samsung, est 60 % plus durable que le verre de la Watch 4.

Samsung a vendu la Watch 4 en version normale et en version « Classic », cette dernière ayant un design plus volumineux avec un cadran rotatif physique le long du bord de l’écran pour le défilement. Cette année, Samsung abandonne le modèle Classic au profit d’une version « Pro », plus solide (et plus lourde) en titane. Notamment, la bague tournante physique a disparu, marquant la fin d’une fonctionnalité que Samsung offrait sur (au moins certaines de) ses montres depuis plusieurs années. Il existe également une Watch 5 Golf Edition avec des cadrans exclusifs, un bracelet bicolore et un abonnement illimité à l’application Smart Caddie.

Malheureusement, il semble que la Galaxy Watch 5 ne puisse être utilisée qu’avec des smartphones Android — si vous utilisez un iPhone, vous devrez vous en tenir à une Apple Watch ou à une autre des meilleures smartwatches.

Comment précommander la Galaxy Watch 5 Pro ?

Samsung vend plusieurs versions différentes de la Galaxy Watch 5. La Watch 5 normale est disponible en tailles 40 et 44 mm, chacune avec des versions LTE (connectivité cellulaire) et non-LTE. Les prix commencent à 299 euros pour les modèles non-LTE et à 349 euros pour les versions LTE. En plus de cela, la Watch 5 Pro n’existe que dans une seule taille de 45 mm — celle-ci coûte 429 euros sans LTE et 519 euros avec la connectivité LTE.