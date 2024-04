Archivage sur Threads : Masquez vos posts sans les supprimer

Dans une récente mise à jour du responsable de Threads et d’Instagram, Adam Mosseri, il a été partagé que l’application Threads d’Instagram teste une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci pourrait s’avérer extrêmement utile pour ceux qui cherchent à présenter une vue plus épurée et organisée de leur propre fil d’actualité.

La mise à jour de Threads permet aux utilisateurs d’archiver leurs propres posts. Cela signifie que les utilisateurs peuvent masquer ces posts de leur propre fil d’actualité, ce qui leur permet de choisir ce qu’ils veulent afficher tout en conservant l’accès à ces posts si l’utilisateur a besoin de les revoir ou de les faire réapparaître à un moment ou à un autre.

Post by @mosseri View on Threads

Il existe deux façons d’archiver les chats : manuellement ou en définissant un délai d’archivage automatique. Avec l’archivage automatique, les messages disparaissent d’un profil au bout d’un certain temps, mais il ne faut pas s’inquiéter, car ils ne disparaissent pas pour toujours. Les utilisateurs peuvent facilement les rendre à nouveau publics en les désarchivant.

Dans le post annonçant le test, Mosseri a précisé que cette fonctionnalité serait un choix et non un comportement par défaut pour les messages. Cette décision a été prise à la suite d’un sondage au cours duquel la majorité des participants ont indiqué qu’ils souhaitaient que cette fonctionnalité soit facultative.

La nouvelle fonctionnalité a suscité des réactions mitigées. Certains utilisateurs sont ravis de pouvoir masquer les messages qu’ils ne souhaitent pas voir s’afficher en permanence. D’autres, en revanche, craignent que l’archivage des messages ne permette à des personnes de se soustraire plus facilement à l’obligation de rendre des comptes pour des messages publiés dans le passé. En outre, certains s’inquiètent de ce qui se passe lorsqu’un message est intégré à une page Web à l’aide du code d’intégration fourni par Threads, mais qu’il est ensuite archivé. Dans ce cas, on peut supposer que les résultats seraient les mêmes que si quelqu’un supprimait le message, le code d’intégration ne montrant plus le message.

Threads pousse la fonctionnalité avant X !

Les utilisateurs de Threads ont également réagi à l’annonce en s’interrogeant sur la nécessité de cette fonctionnalité. Nombre d’entre eux préfèrent que d’autres fonctionnalités plus fonctionnelles soient privilégiées, telles que les résultats de recherche chronologiques (qui sont déjà en cours de test) et les messages directs. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement testée par un groupe limité d’utilisateurs, et on ne sait pas encore quand elle sera déployée pour tous.

Les utilisateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, demandent depuis longtemps la possibilité d’archiver leurs messages sur la plateforme, et nombre d’entre eux se sont tournés vers des services tiers pour cacher leur contenu. Au moins, Threads pourrait éventuellement intégrer une option d’archivage.