Apple travaille peut-être sur un rival du Amazon Echo Show

Apple s’apprêterait-elle à secouer sa gamme terne de produits pour la maison connectée ? Comme l’a rapporté Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, dans sa dernière lettre d’information Power On, le géant de la technologie travaillerait sur « au moins quatre » nouveaux produits pour la maison connectée, dont un HomePod 2, un HomePod mini mis à jour et plusieurs appareils inédits.

Selon Gurman, tous les appareils en cours de développement ne seront pas commercialisés, mais on pense que les nouveaux HomePod et HomePod mini seront rejoints par un écran connecté pour la cuisine et un appareil pour le salon conçu pour connecter une Apple TV, une caméra et un HomePod.

Le premier de ces deux derniers appareils est décrit comme étant une enceinte connectée dotée d’un écran « ressemblant à un iPad » — ce qui semble être une tentative d’Apple de rivaliser avec le Echo Show d’Amazon.

Le rapport de Gurman marque la première fois que nous avons entendu l’un ou l’autre appareil mentionné en détail en ligne — bien que les rumeurs d’une Apple TV de la taille d’une enceinte ont fait surface depuis plusieurs mois maintenant — et il écrit qu’au moins l’un d’eux pourrait arriver à la fin de l’année prochaine ou au début de 2024.

Deux nouveaux HomePod attendus

Quant aux nouvelles du HomePod 2 (nom de code B620), Gurman avait déjà rejoint l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo en signalant son développement en cours. L’appareil devrait fonctionner avec la même puce S8 que l’Apple Watch 8, et devrait arriver vers la fin de l’année.

On ne sait pas encore quelles améliorations pourraient être apportées au HomePod mini, mais on peut s’attendre à une refonte du facteur de forme et à l’ajout de la prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos (une caractéristique dont se targue son grand frère).

Apple a abandonné le HomePod proprement dit en mars de l’année dernière pour se concentrer sur le modèle mini, qui (on le suppose) a bénéficié de ventes beaucoup plus importantes dans l’année qui a suivi son lancement en octobre 2020. Il a donc été surprenant d’entendre que le HomePod original pourrait être mis à niveau avant le mini – bien que les deux appareils semblent maintenant en ligne pour un successeur.

Comme mentionné, le HomePod 2 (ou quel que soit le nom qu’Apple finira par lui donner) devrait arriver soit à la fin de cette année, soit au début de 2023.