Le Google Pixel Fold aurait d’impressionnantes caractéristiques

La configuration de la caméra du Pixel Fold comprendra probablement un capteur de caméra de 50 mégapixels — peut-être le même que celui que le Pixel 7 obtiendra. En plus de cela, Digital Chat Station parle également du smartphone utilisant le capteur IMX 787 pour sa caméra secondaire. Cependant, la rumeur la plus intéressante centrée sur la caméra est la possibilité que le smartphone obtienne une caméra périscope dédiée avec des capacités de longueur focale variable. Ce serait une première sur un appareil Pixel.

Et si l’on en croit Digital Chat Station, habituellement digne de confiance, Google pourrait effectivement être en mesure de respecter ce calendrier et de lancer le Pixel Fold avant la fin de 2022. Dans sa dernière publication , une potentielle fiche technique du Google Pixel Fold est évoquée .