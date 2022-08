Les nouvelles versions du HomePod mini et du HomePod vont arriver !

Apple est arrivé tardivement à la fête des enceintes connectées, et si l’on considère le nombre total de produits qu’elle propose, elle semble presque se désintéresser de ce marché. Bien sûr, l’entreprise aurait tout à gagner à investir massivement dans cet aspect de la maison connectée, mais dans la tradition d’Apple, elle prend tout son temps pour s’assurer que toutes les pièces sont en place avant de faire son coup d’éclat. Toutefois, il semble toutefois que l’attente soit terminée et qu’Apple accélère le rythme.

Les nouveaux HomePod mini et HomePod d’Apple vont bientôt arriver, comme l’affirment les dernières rumeurs. Mark Gurman, l’un des journalistes techniques les plus fiables de Bloomberg, est celui qui a partagé cette information.

Il a affirmé que le géant à la pomme croquée envisage maintenant de mettre à jour le HomePod mini. Bien qu’il n’ait pas partagé les détails spécifiques de la nouvelle version, l’analyste pense qu’il s’agira d’une mise à jour impressionnante. En dehors de cela, la version actualisée du HomePod devrait également arriver en même temps que le nouveau HomePod Mini.

Selon le dernier rapport d’Apple Insider, les ventes du HomePod Mini du fabricant technologique ont soudainement augmenté. D’autre part, le HomePod de taille normale, abandonné depuis 2021, connaît également des demandes croissantes.

À l’heure où j’écris ces lignes, les consommateurs qui souhaitent acquérir le HomePod de grande taille ne peuvent le faire qu’auprès de revendeurs qui vendent les enceintes à des prix plus élevés. Puisque ces deux appareils de la maison connectée sont toujours en demande, cela signifie qu’il y a de fortes chances qu’Apple sorte réellement leurs versions mises à jour.

Gurman a affirmé que la refonte du HomePod mini et du HomePod de taille normale sera lancée dès 2023. Cette date de sortie estimée est également visible dans la chronologie récemment fournie par Ming-Chi Kuo, une autre populaire source auprès d’Apple. Cependant, il ne s’agit peut-être que d’une première salve, et Apple pourrait avoir d’autres projets pour la maison connectée dans un avenir très proche, avec des appareils qui pourraient donner du fil à retordre à Amazon et Google.

D’autres produits pour la maison connectée

MacRumors a rapporté que le nouveau modèle HomePod de taille normale serait intégré à un SoC S8. D’autre part, il devrait également être doté d’un nouvel écran multi-touch sur sa partie supérieure. Cependant, Apple n’a pas encore confirmé ces améliorations. C’est pourquoi il est important de les prendre avec des pincettes.

Outre le nouveau HomePod mini et son grand frère, le géant de la technologie travaillerait également sur d’autres gadgets pour la maison connectée. L’un d’eux pourrait combiner la caméra FaceTime et les fonctions de l’Apple TV. D’autre part, un bras robotique doté d’un iPad et d’un haut-parleur pourrait également voir le jour. Si ces descriptions vous semblent familières, vous avez peut-être déjà entendu parler de produits tels que le Amazon Echo Show ou le Google Nest Hub Max, ce qui montre clairement qu’Apple se prépare à affronter ses plus grands rivaux dans ce domaine — en supposant, bien sûr, que ces affirmations soient exactes.

Ces quatre produits pourraient contribuer à consolider la position d’Apple sur le marché de la maison connectée, au-delà de son seul écosystème Maison. Cela dit, même Gurman ne sait pas quand — ou même si — tous ces produits verront le jour. L’un des autres appareils de la maison connectée mentionnés ci-dessus pourrait faire ses débuts en 2024, en supposant qu’ils ne soient pas supprimés avant.