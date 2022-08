WhatsApp permet désormais de supprimer un message vieux de deux jours pour tout le monde

WhatsApp a introduit une version mise à jour de la fonction « Supprimer pour tous ». Cette nouvelle mise à jour vous permet désormais de supprimer un message envoyé même s’il date de deux jours.

WhatsApp a annoncé ce changement par un récent tweet, suggérant que vous serez en mesure de « désenvoyer » un message envoyé à un individu ou à un groupe de discussion après 2 jours et 12 heures.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. —WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Jusqu’à présent, WhatsApp offrait une fenêtre de suppression de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes pour vous permettre de supprimer un message envoyé dans un chat. Cette fonctionnalité a été introduite en 2017. Donc maintenant, si vous pensez avoir envoyé un mauvais message à une personne et qu’il n’est toujours pas lu, vous pouvez sélectionner l’option « Supprimer pour tout le monde » pour le faire disparaître du chat.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans une fenêtre de chat et d’appuyer longuement sur un message à supprimer. Appuyez sur l’option « Supprimer pour tous » et le tour est joué. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs et il suffit de mettre à jour l’application pour commencer à l’utiliser.

Pour rappel, WhatsApp a testé en version bêta cette augmentation de la période de suppression des messages depuis un certain temps maintenant. On s’attendait auparavant à ce qu’elle offre une fenêtre de 7 jours, mais elle s’est maintenant contentée de 2 jours, peut-être en raison de problèmes de confidentialité.

Pendant ce temps, WhatsApp a également déployé plus largement la possibilité de réagir à un message avec n’importe quel emoji. De plus, l’application vous permet désormais d’ajouter jusqu’à 512 membres à un groupe, d’envoyer des médias d’une taille maximale de 2 Go, de mettre en sourdine les autres membres d’un appel de groupe ou de leur envoyer un message pendant l’appel en appuyant longuement sur la tuile de leur nom.