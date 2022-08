Le lancement du Motorola Razr 2022 pourrait avoir lieu après le Samsung Unpacked

by

Avant que Samsung ne devienne le roi des smartphones — et même avant que les smartphones n’existent — Motorola était l’un des titans du marché de la téléphonie mobile aux côtés de Nokia, HTC et Sony Ericsson. Tout comme ses pairs, l’entreprise a connu des jours meilleurs et sa marque, qui appartient désormais à Lenovo, risque de sombrer dans l’oubli. Motorola a fait son grand retour avec la renaissance de l’emblématique Razr à clapet en tant que smartphone pliable.

Motorola était censé lancer le nouveau smartphone pliable Moto Razr 2022 pliable et son flagship Moto X30 Pro le 2 août, mais cela a été annulé au dernier moment. Il s’avère que nous avons une nouvelle date de lancement, comme le suggère un nouveau teaser. Chen Jin, directeur général de Lenovo et Motorola, a récemment publié sur Weibo un nouveau teaser montrant le Moto Razr 2022 à moitié plié. En plus de nous donner une autre vue de son prochain smartphone pliable, il y a aussi un indice sur la date et l’heure de lancement.

L’horloge sur l’écran secondaire mentionne le 11 août et 14 heures, date à laquelle on peut s’attendre à l’arrivée du nouveau Razr et même du Moto X30 Pro. S’il s’agit de la date officielle, alors les nouveaux fleurons de Motorola seront annoncés jeudi prochain. Néanmoins, nous attendons une confirmation à ce sujet.

Le teaser montre également un écran extérieur plus grand et une caméra en forme de pilule, un peu comme le Galaxy Z Flip 3 et même le futur Galaxy Z Flip 4.

Pour rappel, le précédent événement de lancement, qui était prévu pour le 2 août, a été annulé en raison du problème actuel entre la Chine et Taiwan. C’est également la raison pour laquelle le OnePlus Ace Pro (OnePlus 10T pour les marchés mondiaux) a également été annulé. Cependant, il a été lancé en France et dans d’autres régions. Il reste à voir quand le smartphone phare de OnePlus sortira.

Deux smartphones très attendus

Pour en revenir aux nouveaux smartphones Motorola, le Moto Razr 2022 arborera un design à clapet avec de possibles améliorations de l’écran et de la charnière. Le smartphone pliable se situera dans le marché du haut de gamme et sera équipé du dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Des améliorations de la caméra et d’autres changements sont également prévus.

Quant au Moto X30 Pro, il devrait également être équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et d’une caméra principale de 200 mégapixels, ce qui serait une première pour l’entreprise et même pour le monde de la technologie. La prise en charge éventuelle de la charge rapide de 120 W, un écran à 120 Hz et d’autres caractéristiques sont également attendus.

Tous ces détails seront confirmés une fois que Motorola aura finalement lancé le Moto Razr 2022 et le Moto X30 Pro et nous nous attendons à ce que cela arrive très bientôt.