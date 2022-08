Nothing présente son prochain appareil dans une nouvelle vidéo sur YouTube

Nothing. C’est un nom qui, ces derniers mois, a fait la une de tous les journaux. Le 12 juillet, la société a lancé son tout premier smartphone, le Nothing Phone (1), qui ne ressemble pas à un smartphone Android classique, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais qu’y a-t-il après le Nothing Phone (1) ? Quel est le prochain appareil que Nothing prévoit de lancer ? Eh bien, nous n’avons plus besoin de nous poser la question. Nothing a déjà annoncé ce qu’il allait faire dans sa dernière vidéo YouTube, intitulée « What’s after Phone (1) ».

Maintenant, pour la plupart, la vidéo montre certaines des organisations derrière la sortie du Nothing Phone (1). Cependant, au début et à la toute fin du clip, Tom Howard, le responsable du design de Nothing, laisse entendre que le prochain appareil de la société sera en fait une nouvelle paire d’écouteurs Nothing.

Howard ne le dit pas explicitement, mais tout en tenant un appareil dans ses mains — qui est flou dans la vidéo – déclare que « ce n’est pas les Ear (1) ». Ensuite, à la toute fin de la vidéo, lorsqu’on lui demande pourquoi il ne peut pas montrer l’appareil, Howard répond qu’il ne peut pas le faire parce que Nothing va le lancer. Puis — tout en tenant toujours l’appareil — il dit que Nothing voulait créer un étui et un produit « un peu plus raffiné ».

La nouvelle vidéo de Nothing confirme ce que les rumeurs disaient à propos de l’entreprise travaillant sur de nouveaux écouteurs sans fil. Comme l’a révélé un informateur, Mukul Sharma, sur Twitter, Nothing travaille non pas sur un, mais sur deux nouveaux modèles d’écouteurs sans fil, qui sont actuellement testés en interne dans différentes régions d’Europe et d’Asie.

[Exclusive] Nothing is working on not one, but two wireless earphones. Both models have started undergoing internal testing in various European and Asian regions.

While one could be the Nothing Ear (1) Stick which I leaked earlier, the other could be the Ear (2).#Nothing — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

Dans un autre tweet, Sharma a partagé que deux écouteurs sans fil Nothing portant les numéros de modèle B155 et B157 ont reçu la certification SGS Fimko et que le Nothing B157 a déjà reçu une certification indienne BIS. Selon Sharma, l’un de ces écouteurs pourrait être le Nothing Ear (1) Stick, dont l’information a fuité en juin, et l’autre pourrait être les Ear (2), les successeurs des Ear (1).

Nothing B155 and Nothing B157 wireless earphones receive the SGS Fimko certification. The Nothing B157 have already cleared the Indian BIS certification.#Nothing #NothingEar1Stick #NothingEar2 pic.twitter.com/p0LbxBSIlv — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

Si vous n’avez jamais entendu parler des Ear (1), il s’agit des premiers écouteurs sans fil de Nothing, qui sont également le tout premier produit de la société. Nothing les a lancés en 2021 et les a effectivement proposés à un prix raisonnable. Ils avaient un design transparent et une bonne qualité sonore pour leur prix, qui commençait à 100 euros.